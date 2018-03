Tutti pazzi per Steve | un nuovo tipo di aurora

“Tiziano non è padre”. Chi è la bambina. La foto di Tiziano Ferro aveva fatto impazzire i fan : Tutti avevano creduto al lieto evento. “La meraviglia assoluta” - aveva scritto lui - ma adesso viene fuori la verità : Una foto bellissima che ha fatto strabuzzare gli occhi ai fan. Da un po’ di tempo, Tiziano Ferro aveva dichiarato di avere il desiderio di diventare padre. Poi è spuntata una foto bellissima che ritrae il cantante con un bebè tra le braccia. Lo stupore e la gioia sono stati generalizzati, il web è letteralmente impazzito. Inoltre, l’interprete ha aggiunto una frase che ha mandato tutti in confusione: “La meraviglia ...

Aleksey come Ozil - la Lokomotiv e il Mondiale : Tutti pazzi per i Miranchuk : La Coppa del Mondo in patria rappresenta per i gemelli Miranchuk l'occasione della vita: già nel mirino di diversi club europei, potrebbero sfruttare la vetrina del Mondiale per compiere il salto ...

Tutti pazzi per il reddito di cittadinanza : Ovvia- mente, danno una lettura politica a tutto questo: 'E evidente " scrivono - che la lezione di queste elezioni politiche a qualcuno non sia bastata. A questo punto vi preghiamo: se davvero avete ...

Addio sneakers. Tutti pazzi per le trainers couture : Tutti pazzi per le trainers. Sarà forse che qualcuno ha sparso la voce trai brand del lusso sulla necessità di creare più offerta per le giovane leve e in particolare per i Millennials, il target di acquirenti oggettivamente più reattivo alle novità. Ed è lapalissiano che i giovani amino la rottura col passato sebbene questo abbia appena qualche settimana, al limite qualche mese. Così, al posto delle sneakers dalla linea così minimal e ...

Real Madrid - Tutti pazzi per il piccolo Byron : segna come Ronaldo ed esulta con la Papu Dance : ...bambini in tenera età la nostra mente fa già il suo percorso e ce li proietta 10-15 anni nel futuro mentre ripetono quelle gesta nei più grandi palcoscenici e con le maglie più prestigiose al mondo. ...

FABRIZIO CORONA / Mattino 5 - video : "Tutti pazzi di Silvia Provvedi" : FABRIZIO CORONA tornerà nella vita di Carlos? Nina Moric lo spera dimenticando tutto quello che è successo: "Una madre rinuncia al proprio bene per suo figlio", frecciatina all'ex suocera?(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 11:20:00 GMT)

Tutti pazzi per il cibo tra social - superfood e diete “fai-da-te” : gli esperti ne parleranno a NutriMI 2018 : NutriMI si prepara ad accogliere i Professionisti della Salute che desiderano approfondire le tematiche più attuali relative al mondo della nutrizione grazie alla partecipazione di relatori di fama nazionale e internazionale. L’appuntamento da segnare in agenda è per il 12 e il 13 aprile, presso la Fondazione delle Stelline di Milano, dove condividere le ultime ricerche, discutere delle novità più recenti e dare il via a importanti riflessioni ...

“Addio Kate Middleton”. Fermi Tutti - ecco la nuova reginetta di casa Windsor. 22 anni - bellissima - labbra carnose e lunghi capelli biondi : farà girare la testa a molti. E - infatti - i sudditi di sua maestà già impazziscono per lei : Da una parte Kate Middleton, l’amatissima duchessa di Cambridge in attesa del terzo pargolo. Dall’altra Meghan Markle che il prossimo 19 maggio entrerà a pieno diritto nella famiglia reale sposando il fratellino di William Harry. Se pensate che queste due donne siano destinate a litigarsi l’osso per il ruolo di prima donna d’Inghilterra allora vi sbagliate di grosso. Perché dietro ecco che spunta il terzo incomodo dal nome pensante. Si ...

Lazio - Tutti pazzi per Milinkovic. E arriva un'offerta da 200 milioni : GUARDA I GOL DI SASSUOLO-Lazio tutti pazzi PER SERGEJ MILINKOVIC - Numeri che fanno il giro del mondo, anche il New York Times subito dopo la vittoria della squadra di Inzaghi sul Sassuolo ha ...

“Non ci credo - sono tristissimo”. Lutto nel mondo del cinema e per Hugh Grant. La famosissima attrice aveva solo 53 anni - aveva fatto impazzire Tutti con i suoi personaggi : Sarebbe deceduta per cause naturali la nota e amatissima attrice britannica. Molto nota in Gran Bretagna, al cinema aveva interpretato Honey, la sorella di Grant nella commedia con Julia Roberts. Al cinema aveva interpretato Honey, la divertentissima sorella di Hugh Grant in “Notting Hill”. È morta a 53 anni, probabilmente per “cause naturali”, Emma Chambers, attrice britannica. In tv, in Gran Bretagna, era nota ...

”Oddio - ma è lei!”. Elisabetta II rompe gli schemi e lascia Tutti senza parole : pubblico ammutolito e smartphone ‘impazziti’ per la regina d’Inghilterra : I look della regina Elisabetta II si sono fatti notare dall’inizio del suo regno fino a oggi soprattutto per la ricchissima varietà di colori, outfit reali per le occasioni più importanti, ma soprattutto vestiti pastello abbinati a cappotti nella stessa tinta e agli immancabili cappellini che sono diventati nel corso degli anni marchio di fabbrica degli outfit della regina. Novantadue anni il 21 aprile, non si è voluta smentire e, ...

A Madrid Tutti pazzi per Andy Warhol : In mostra a Madrid c'è davvero di tutto: pitture, sculture, disegni, fotografie, serigrafie, installazioni, libri d'artista, film, cartelloni pubblicitari, poster di spettacoli, riviste e oggetti. ...

Jovanotti e Marco Mengoni : Tutti pazzi per il loro selfie nel backstage di Lorenzo Live 2018 : Il Lorenzo Live 2018 di Jovanotti è partito alla grande! Nel corso dell 12 date al Mediolanum Forum di Milano sono stati moltissimi gli amici e colleghi che hanno assistito ai concerti e sono andati a trovare Jova nel backstage. Tra questi anche Marco Mengoni! I due artisti non hanno resistito a farsi un super selfie, che ha fatto impazzire di gioia i fan. sono la guardia del corpo di @MengoniMarcoofficial nei backstage milanesi ...

A C’è Posta per te Francesca ha conquistato Tutti : oggi la rivelazione. Durante la puntata il suo ‘show’ ha fatto impazzire il pubblico a casa e in studio : in cerca di un fidanzato è tornata a casa con un due d picche. Ma adesso esce fuori il retroscena pazzesco : Nell’ultima puntata di C’è Posta per te il suo volto è stato inquadrato e da quel momento il pubblico si è innamorato di lei. La Signora si è rivolta a C’è Posta per te dopo essere rimasta vedova lo scorso anno. Chiedeva a Maria De Filippi e alla sua trasmissione di cercare i fidanzati della sua infanzia e della sua adolescenza. In studio, sulla base delle esigue e non troppo recenti informazioni fornite dalla donna, sono arrivati 4 ...