Turismo | economia e minoranze Così Mosca accorcia le distanze dall' Asia

Italia e Turismo - il binomio che muove l'economia : «Il turismo è il nostro petrolio!»: quante volte abbiamo sentita questa espressione? Che poi non sarà bellissima, da un punto di vista metaforico, ma ha più di un fondamento nella sostanza. Perché se il...

Gioco d'azzardo e Turismo : così la mafia salentina entra nell'economia legale : Gioco d'azzardo e turismo , ma anche affari più 'classici' come droga ed estorsioni. Questi gli ambiti in cui si muove la mafia salentina . Fotografati con precisione nell'ultima relazione della ...

Lombardia : fondi per 36 mln per Turismo ed economia valli bresciane : Facebook Twitter tweet Milano, 12 gen. (AdnKronos) - E' stato firmato oggi a Brescia lo schema di protocollo d'intesa tra Regione Lombardia e le istituzioni locali per lo sviluppo turistico ed ...