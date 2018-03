Turismo e Cultura | tornano gli Ambasciatori del Territorio

Turismo - Parma : Pasqua 2018 tra arte e gusto nella Capitale della Cultura 2020 : È un concentrato di tesori d’arte, eleganti palazzi antichi, personaggi storici importanti, musicisti come Giuseppe Verdi, musei, teatri di prestigio e sapori simbolo dell’Italia nel mondo. Per questo e per tante altre preziose unicità, Parma è stata scelta come Capitale della Cultura 2020. Una città d’arte capace sempre di stupire e che trova raccolte nel suo centro storico le principali attrazioni, da scoprire passo dopo passo, durante le ...

Industria Alimentare - Turismo e Cultura Un connubio perfetto per rilanciare il territorio : Come ricordato da uno studio di qualche anno fa della Commissione Europea, lo sport ha acquisito progressivamente un elevato impatto economico e sociale contribuendo al valore aggiunto lordo dell'UE ...

Sinergie tra Pesaro e Matera su Turismo e cultura : Il sindaci di Matera Raffaello de Ruggieri e di Pesaro Matteo Ricci, presente anche il vicesindaco Daniele Vimini, si sono

Oltre 10 milioni per l'Umbria per interventi Turismo e cultura : UMWEB, Perugia " Il CIPE , Comitato interministeriale per la programmazione economica, , nella seduta di ieri ha approvato i Piani operativi "cultura e turismo", "Ambiente", ed "Infrastrutture", ...

Bergamo - il Turismo culturale attira 500mila visitatori : Bergamo Sono stati circa mezzo milione i turisti che nel 2016 , ultimo dato disponibile, hanno visitato la nostra città per motivi di cultura. E' quanto emerge dall'ultimo rapporto sull'economia della cultura realizzato da Prometeia, per conto del Comune di Bergamo. Di questi 328mila erano stranieri e 162mila italiani. La loro spesa media giornaliera procapite per la cultura varia ...

XXI Rapporto sul Turismo italiano : il Bel Paese ha il primato mondiale per disponibilità di patrimonio artistico-culturale : L’Italia, grazie ai suoi 53 siti Unesco, è il primo Paese al mondo per disponibilità di patrimonio artistico-culturale e risulta tra i primi tre migliori paesi dove si consiglia viaggiare nel 2018, a conferma del ruolo strategico che il turismo occupa nell’economia italiana. Nel 2016, infatti, i consumi turistici in Italia sono stati pari a 93,9 miliardi di euro, di cui 36,4 miliardi riconducibili alla domanda straniera (38,7% del totale) e 57,6 ...

Umbria - nasce "Cna Turismo e Cultura" : In questo modo si costruisce un pacchetto turistico Umbria e si crea valore per tutta l'economia locale". Una visione che fa leva sui principali fattori attrattivi della "destinazione Umbria": ...

Viaggi & Turismo : San Valentino romantico - sportivo - gourmet - culturale o vista mare? : Come celebrare San Valentino, festa dell’amore, con la propria dolce metà se non con un Viaggio? Un perfetto regalo per due, per concedersi una piacevole pausa dedicandosi alle proprie attività preferite e godersi al meglio una festa tanto speciale. Totale relax, passeggiate in montagna, una cena a lume di candela, un Viaggio alla scoperta di città piacevolmente insolite o un romantico tramonto sul mare. È sufficiente scegliere e ...

Turismo : Musumeci - a chi chiede se si mangia con la cultura diciamo sì : Palermo, 29 gen. (AdnKronos) - "A chi ci chiede se si mangia con la cultura noi dobbiamo rispondere sì, perché spendere sul fronte culturale non è mai un costo, è sempre un investimento e noi dovremmo trarre esempio da altre più fortunate reltà italiane straniere, noi abbiamo il dovere di giocarci t

Unioncamere : "Sostenere Impresa 4.0 - cultura e Turismo" : "I temi su cui Unioncamere e le Camere di commercio stanno lavorando sono quelli dettati dalla nuova legge e dalle indicazioni e dalle deleghe che abbiamo ricevuto dal governo e dalle regioni. In ...

Cultura e Turismo : 2017 da incorniciare - la Rocca di Fontanellato supera i 51.000 visitatori - : Tra le novità nel 2017 c'è stato un boom di richieste per il Laboratorio "Costruiamo la Camera Ottica" che evidenzia un rinnovato interesse anche per temi di scienza e arte fotografica. Da dove ...

Dare un' anima al Turismo - nasce la rete dei "Parchi culturali ecclesiali" : Parole in sintonia con quelle che, in apertura di 'Terra celeste', ha scritto don Mario Lusek: 'Avvertiamo tutti come sia crescente l'influenza sulla mentalità, il costume, l'economia, gli stili di ...

DESIGN : DESIGN4MI - LA SETTIMA EDIZIONE DELL'EVENTO PROMOSSO DAGLI STUDENTI DI 'Turismo CULTURALE E SVILUPPO DEL TERRITORIO' DELL'UNIVERSITÀ ... : ... l'Assessore alla Cultura del Comune di Milano Filippo Del Corno, Simonpaolo Buongiardino, Vice Presidente di Unione Confcommercio Milano, Fiorenzo Galli, Direttore del Museo della Scienza e della ...