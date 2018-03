Blastingnews

: Tunisi-Malpensa: tratta di volo in cui medico, pilota e passeggeri salvano Amina - M75L : Tunisi-Malpensa: tratta di volo in cui medico, pilota e passeggeri salvano Amina -

(Di martedì 20 marzo 2018) Storia commovente e particolare quella che ha come protagonista una bimba di appena un chilo e seicento grammi nata dieci giorni fa con un difetto al cuore.è il nome dell'angioletto che per essere operata d'urgenza doveva recarsi al Policlinico San Donato di Milano, il miglior centro di cardiochirurgia pediatrica. Il-Milanoprevede una durata di viaggio di circa 100 minuti, per la piccola, che viaggiava con due bombole di ossigeno 90 son già troppi. Uncon lei, une i, che uniti hanno cercato di tenerla in vita per portare a lieto fine un viaggio della speranza., il suo primocon due bombole di ossigeno e tante difficoltà Accade il 6 marzo, in un aereo in partenza dae diretto a Milanoha viaggiato una piccolissima passeggera,, una bimba che pesa un chilo e seicento grammi e che ha affrontato questo ...