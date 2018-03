Tumori | in Europa si muore sempre meno | -7% per colon retto in 6 anni

meteoweb.eu

(Di martedì 20 marzo 2018) Incontinua a diminuire la mortalità per tumore. E le stime sono positive soprattutto se si parla del cancro, in calo del 7% dal 2012, un trend che rappresenta uno dei principali successi in ambito oncologico degli scorsi 30. Lo spiegano i ricercatori che in uno studio pubblicato su Annals of Oncology, una delle più importanti riviste di oncologia, hanno previsto, anche quest’anno, tassi di mortalità nell’Unione Europea in calo rispetto al 2012 per la maggior parte dei. Con qualche eccezione, purtroppo: ial pancreas e al polmone nelle donne. “Il tumore del– spiega Carlo La Vecchia dell’università Statale di Milano – è una delle più comuni cause di morte per cancro fra i non fumatori sia negli uomini che nelle donne. La diminuzione di mortalità per questo tumore, che abbiamo predetto per il 2018, è uno dei più grandi ...