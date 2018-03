Trust Dopo di Noi | Marco Zoppi propone il Pool Trust

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - oggi riunione. Esito AntiTrust Dopo elezioni politiche : È in programma oggi una commissione della Lega Serie A, convocata per fare il punto sulla vendita dei Diritti tv all'estero e sullo scenario legato al mercato domestico, in attesa del responso dell'Antitrust sull' assegnazione a MediaPro. Alla riunione convocata alle 15, parteciperanno i manager di Img, l'agenzia che ha vinto il bando per i Diritti internazionali (340 milioni di euro all'anno), e aggiorneranno i club di Serie A sulla ...

Qualcomm in retromarcia a Wall Street dopo la multa dell'AntiTrust : (Teleborsa) - Qualcomm si muove in retromarcia a Wall Street. La compagnia tech statunitense passa di mano con un calo dell'1,20%. A dare una spinta al ribasso la mega multa inflitta dall'Antitrust ...

Roma - la delibera di Atac dopo la bocciatura dell’AntiTrust : “Senza proroga pericolo interruzione del servizio” : “Atac sottolinea che la mancanza di continuità per ulteriori 2 anni creerebbe i presupposti per un pericolo imminente di interruzione di servizio tpl in tutto il comune di Roma, che potrebbe trovare concretezza già dal prossimo 26 gennaio 2018”. Questa volta non si tratta di “dichiarazioni mal interpretate”, ma di una frase contenuta nero su bianco nel testo della delibera approvata questa mattina in commissione capitolina Mobilità concernente ...