Trump nomina Gina Haspel come sua candidata al capo della CIA : Gina Haspel, famosa per essere stata a capo, nel 2002, di una struttura segreta della CIA (Central Intelligency Agency) in Thailandia e per le torture che sarebbero state effettuate nei confronti dei prigionieri sospettati di far parte di Al-Qaeda, è stata dichiarata la candidata come capo dell' Agenzia, dal Presidente degli Stati Uniti d'America Donald Trump. La Haspel potrebbe essere la prima donna al comando della Cia Sessantadue anni, Dal ...

Trump nomina capo Nsa Paul Nakasone - cyber esperto

Trump nomina Retting capo agenzia Fisco : 3.41 Donald Trump ha scelto come nuovo capo dell'Internal Revenue Service (Irs, l'agenzia delle entrate Usa) Charles Rettig, un avvocato fiscalista che ha rappresentato migliaia individui e società in questioni fiscali civili e penali davanti all'agenzia federale. La nomina deve essere approvata in Senato. Rettig difese la scelta di Trump di non rendere pubblica la propria dichiarazione dei redditi, come era tradizione dei candidati ...