Trump chiama Putin e spegne la polemica sulle congratulazioni Il presidente russo

huffingtonpost

(Di martedì 20 marzo 2018) IlUsa Donaldhato Vladimirper congratularsi della sua rielezione. Lo fa sapere il Cremlino. Nel corso della telefonata i due leader hanno discusso la possibilità di un futuro incontro. Precedentemente aveva fatto discutere il fatto chenon aveva ancora telefonato per la rielezione. Ma "non deve essere considerato come un atto non amichevole", aveva dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov consigliando a tutti "di farci su una dormita". La Casa Bianca si era limitata a commentare che la rielezione di"non è una sorpresa" e precisare che non era in programma una telefonata fra i due leader. Nel corso della telefonatahanno anche parlato di Siria e Ucraina, notando la necessità di risolvere entrambe le crisi, e di Corea del Nord, concordando sulla riduzione della tensione nella penisola e ...