Trovato morto l’uomo che ha ucciso la moglie fuori di una scuola nel Napoletano 

Napoli - donna uccisa davanti a scuola : il marito Trovato morto : E’ stato trovato a Terzigno il corpo senza vita di Pasquale Vitiello, marito di Immacolata Villani, la donna di 31 anni uccisa ieri davanti alla scuola elementare dove aveva accompagnato la figlia. Il corpo, secondo quanto riferiscono i Carabinieri, è stato trovato in via Plinio. L'articolo Napoli, donna uccisa davanti a scuola: il marito trovato morto proviene da Il Fatto Quotidiano.

Orrore a Venezia - Trovato cadavere mummificato in casa : l’uomo sarebbe morto 7 anni fa : I carabinieri di Venezia, dopo essere stati allertati da un vicino di casa, hanno scoperto in un appartamento in Sestiere Dorsoduro il cadavere mummificato di uomo. Il decesso risalirebbe a 7 anni fa. Il suo nome era stato cancellato dall'Anagrafe del Comune in quanto irreperibile.Continua a leggere

Esule russo Trovato morto a Londra : la polizia indaga per omicidio. Johnson accusa Putin per la spia avvelenata : Aperto un fascicolo per omicidio sulla morte a Londra di Nikolai Glushkov, ex socio dell'oligarca anti-Putin Boris Berezovski, anch’egli morto in circostanze non ancora chiarite. Il decesso sarebbe avvenuto per soffocamento, a causa di una qualche forma di «pressione sul collo»...

Esule russo Trovato morto a Londra : la polizia indaga per omicidio. Johnson : accusa Putin per la spia avvelenata : Aperto un fascicolo per omicidio sulla morte a Londra di Nikolai Glushkov, ex socio dell'oligarca anti-Putin Boris Berezovski, anch’egli morto in circostanze non ancora chiarite. Il decesso sarebbe avvenuto per soffocamento, a causa di una qualche forma di «pressione sul collo»...

Vive con 50 piante di marijuana in casa : Trovato morto asfissiato : Un uomo di 35 anni è stato trovato senza vita ieri sera nella sua abitazione di Varase, nell'entroterra di Ventimiglia. Il giovane, secondo i primi accertamenti, potrebbe essere morto per un avvelenamento...

Neonato morto Trovato sul rullo dei rifiuti. In corso l'autopsia : Ostra , Ancona, , 16 marzo 2018 - l'autopsia sul corpicino del Neonato trovato ieri , che parrerebbe essere una bambina , su un nastro trasportatore di un'azienda di riciclo di rifiuti a Ostra, in ...

Ancona - neonato morto in azienda rifiuti/ Ostra - ultime notizie : cadavere Trovato sul nastro trasportatore : Ostra, cadavere di un neonato tra i rifiuti: orrore in provincia di Ancona, dove è stato rinvenuto il corpicino senza vita di un pargolo su un nastro trasportatore(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 01:39:00 GMT)

Alto Adige - Trovato morto sciatore disperso : era il figlio del sindaco di Corvara : Andreas Rottonara, 22 anni, e figlio di Robert, sindaco di Corvara in Badia, era scomparso ieri quando era salito ad alta quota per sciare. Il corpo senza vita è stato trovato questa notte sotto una valanga.Continua a leggere

Genova - anziano Trovato morto dentro una voragine : forse caduto a causa di un malore : Il corpo senza vita di un anziano di 87 anni è stato trovato in una voragine, profonda tre metri, formatasi da due anni in via Berno, nel quartiere di San Fruttuoso, a Genova. A dare l'allarme sono ...

Anziano Trovato morto in fondo a una voragine al centro della strada : Il cadavere di un Anziano è stato ritrovato in una voragine aperta al centro di una strada a Genova, nel quartiere di San Fruttuoso, provocata da un cedimento nell'asfalto a causa delle forti piogge nel 2016 e da...

Parma - Loris Borghi morto suicida/ L’ex rettore indagato Trovato sotto cavalcavia : “oltraggiato da molti” : Parma, si è suicidato l'ex rettore dell'Università Loris Borghi: è stato trovato morto in auto sotto un cavalcavia, era indagato per l'inchiesta "Pasimafi". "Oltraggiato e abbandonato"(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 10:10:00 GMT)

Savona - anziano Trovato morto nel bagno dell'Eurocity Nizza-Milano : Un anziano è stato trovato morto nel bagno di una carrozza dell'Eurocity Thello Nizza-Milano mentre era fermo alla stazione di Savona. La vittima è un ottantenne. È stato trovato impiccato con una ...

Savona - anziano Trovato morto nel bagno dell'Eurocity Nizza-Milano : Un anziano è stato trovato morto nel bagno di una carrozza dell'Eurocity Thello Nizza-Milano mentre era fermo alla stazione di Savona. La vittima è un ottantenne. È stato trovato impiccato con una ...

Parma - l'ex rettore Loris Borghi Trovato morto in auto : L'ex rettore dell'università di Parma, Loris Borghi è stato trovato morto nel pomeriggio di oggi all'interno di un'auto sotto il cavalcavia di Baganzola: i soccorritori del 118 sono arrivati sul posto e...