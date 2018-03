TRONY CHIUDE PUNTI VENDITA Dipendenti avvisati via WhatsApp | 500 posti a rischio | 43

TRONY CHIUDE 40 negozi - 500 posti a rischio : La società Dps, che deteniene la maggioranza del pacchetto di aziende sotto il marchio Trony , ha dichiarato fallimento. Scattata la mobilitazione dei lavoratori in tutta Italia - Fallimento. La ...

