Tregua con Berlusconi | Salvini apre su Senato a Fi ma chiede Friuli

Il film consigliato di oggi - mercoledì 14 marzo : Senza Tregua 2 : In prima visione su Rete 4 arriva l’action movie Senza tregua 2, film consigliato per la serata di mercoledì 14 marzo. La pellicola, del 2016, vede protagonista Scott Adkins, attore ed esperto di arti marziali britannico, nei panni di un ex marine al centro di una sanguinosa caccia all’uomo. film consigliato: Senza tregua 2 Senza tregua 2, film suggerito per stasera, mercoledì 14 marzo, andrà in onda in prima tv su Rete 4, alle ...

SENZA Tregua 2/ Su Rete 4 il film con Scott Adkins (oggi - 14 marzo 2018) : SENZA TREGUA 2, il film in onda su Rete 4 oggi, mercoledì 14 marzo 2018. Nel cast: Scott Adkins, Robert Knepper e Rhona Mitra, alla regia Roel Reiné. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 09:12:00 GMT)

Siria - nella Ghouta si continua a morire : all'Onu nuova bozza Usa per la Tregua : Nuovo tentativo della comunità internazionale per fermare l'offensiva del regime Siriano contro la roccaforte dei ribelli alla periferia di Damasco. La risoluzione per il cessate il fuoco passata al consiglio di Sicurezza Onu del 24 febbraio è rimasta di fatto disattesa

Siria : Consiglio Sicurezza Onu ribadisce appello Tregua : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

[L'analisi] Bombe e violenza contro i neofascisti. È già finita la Tregua elettorale degli estremisti di sinistra : Un ordigno rudimentale è scoppiato la scorsa notte davanti al "Il Baluardo", la sede di CasaPound a via Marighetto, nella zona di Trento sud, provocando danni all'entrata e alla serranda ma nessun ...

Siria - Consiglio Onu : rispettare Tregua : 22.15 Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite ha chiesto l'applicazione del cessate il fuoco in Siria, ignorato da dieci giorni. Nel corso della riunione ha anche ipotizzato un possibile ruolo dell'Onu per far uscire dalla Ghouta orientale elementi "terroristi".Lo hanno fatto sapere fonti diplomatiche. Nell'incontro a porte chiuse, i membri del Consiglio hanno chiesto in modo "unanime" che un altro convoglio umanitario possa "raggiungere ...

Tregua nello scontro tra i cristiani di Terra santa e Israele : Israele è la casa di una fiorente comunità cristiana e accoglie i suoi amici cristiani di tutte le parti del mondo".

Siria - Putin concede mezza Tregua : Pressato da Macron e dalla Merkel (mentre la Casa Bianca sceglie il silenzio), alla fine Vladimir Putin ha dovuto fare qualche concessione. Così da oggi entrerà in vigore a Ghouta Est, dopo una settimana di bombardamenti che hanno ucciso oltre 550 civili, una «tregua umanitaria diurna» di cinque ore, dalle 9 alle 14 ogni giorno, «per evitare perdite tra la popolazione civile».Dai leader di Francia e ...

Siria - continuano bombardamenti nel Ghouta nonostante la Tregua approvata dall’Onu. Merkel e Macron incontrano Putin : Gli attacchi del regime Siriano continuano nella zona orientale di Ghouta, roccaforte dei ribelli, nonostante la tregua approvata dal Consiglio di sicurezza dell’Onu. La denuncia arriva dall’Osservatorio Siriano per i diritti umani, secondo cui “i bombardamenti sono ripresi e Chifouniya, alla periferia di Douma, è stata bombardata due volte senza causare però vittime”. Sabato infatti a New York si è negoziato per il voto di una ...

Siria - Onu approva Tregua umanitaria/ Ultime notizie : Consiglio di Sicurezza vota sì all'unanimità : Siria, Onu approva tregua umanitaria: Consiglio di Sicurezza vota sì all'unanimità. Le Ultime notizie: stop ai bombardamenti per 30 giorni. Continua lo scontro tra Usa e Russia(Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 00:28:00 GMT)

Siria - Consiglio di sicurezza Onu adotta all’unanimità la Tregua umanitaria : Siria, Consiglio di sicurezza Onu adotta all’unanimità la tregua umanitaria Previsto lo stop ai bombardamenti per “almeno 30 giorni” incluso il distretto ribelle di Ghuta dove i morti di questa settimana sono stati almeno 500. La tregua dovrebbepartire “senza indugi” Continua a leggere L'articolo Siria, Consiglio di sicurezza Onu adotta all’unanimità la tregua umanitaria sembra essere il primo su NewsGo.

Siria - Consiglio di sicurezza Onu adotta all'unanimità la Tregua umanitaria : Previsto lo stop ai bombardamenti per "almeno 30 giorni" incluso il distretto ribelle di Ghuta dove i morti di questa settimana sono stati almeno 500. La tregua dovrebbepartire "senza indugi"

Siria - il Consiglio di sicurezza dell'Onu approva la Tregua all'unanimità : Dopo quasi tre giorni di trattative serrate, e mentre continuano i bombardamenti, è finalmente fumata bianca all'Onu su una risoluzione che prevede una tregua in tutta la Siria , compresa l'enclave ...

Siria - il Consiglio di sicurezza dell’Onu approva la Tregua all’unanimità : Dopo quasi tre giorni di trattative serrate, e mentre continuano i bombardamenti, è finalmente fumata bianca all’Onu su una risoluzione che prevede una tregua in tutta la Siria, compresa l’enclave ribelle della Ghuta orientale, alle porte di Damasco. Il documento, che prevede una cessazione delle ostilità di «almeno 30 giorni», è passato all’unanim...