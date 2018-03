Torna l’ora legale | lancette avanti di 60 minuti fra sabato e domenica

Il 24 marzo Torna l’ora legale : rischio malumore e irritabilità. Insonnia per ‘allodole’ e ‘gufi’ #oralegale : Per chi ancora non lo sapesse sabato prossimo entrerà in vigore l’ora legale. Sabato 24 marzo alle 2 di notte dovremo spostare in avanti le lancette degli orologi, così da cominciare a sfruttare al massimo la luce solare risparmiando sul consumo energetico. Ma come è ormai noto questo repentino balzo in avanti porta spesso conseguenze sul nostro benessere sia fisico che psichico. Assosalute (Associazione nazionale di farmaci di ...

Sabato 24 marzo : Torna l’ora della Terra Il WWF Teramo invita i Comuni della provincia ad aderire : Teramo - Siamo a una settimana dall’Ora della Terra (Earth Hour), la più grande mobilitazione contro i cambiamenti climatici organizzata dal WWF in tutto il mondo, arrivata quest’anno all’undicesima edizione. Sabato 24 marzo dalle ore 20.30 alle ore 21.30 le luci dei più importanti monumenti del mondo, strade, piazze, sedi di governi e parlamenti, uffici, abitazioni private e locali commerciali si spegneranno per lanciare un appello ...

Clima - il 24 Marzo Torna l’ora della Terra - a Roma una pedalata speciale : Il 24 Marzo, dalle ore 20.30 alle 21.30 si svolgerà l’11ª edizione dell’evento globale del Wwf ”Earth Hour 2018”, dedicato alla lotta al cambiamento Climatico. Una mobilitazione globale, che si fonda sul gesto simbolico di spegnere le luci per un’ora. Per l’edizione 2018 l’Italia parteciperà con spegnimenti simbolici ed eventi previsti nelle principali città italiane e l’evento centrale per ...

A Marzo 2018 Torna l’ora legale : ecco quando cambia l’orario e tutte le INFO UTILI : 1/28 ...