Torna dal 20 al 23 maggio il Prato Film Festival giunto alla sua VI^ edizione

Sondaggi - se si Tornasse a votare domani? Più voti al M5s (34%) e alla Lega (dal 18 al 22). Sconfitti cedono ancora consenso : I vincitori vincono ancora e con ancora più margine. Gli Sconfitti continuano a perdere. Se si tornasse a votare domani la Lega e il Movimento 5 stelle aumenterebbero i propri voti, rubandoli soprattutto a Forza Italia ma anche al Pd e a Liberi e Uguali. È quello che emerge da due Sondaggi diversi pubblicati tra venerdi 17 marzo e sabato 18 marzo e condotti rispettivamente da Swg per il quotidiano Il Messaggero e da Demos & Pi per La ...

Tornano i Cinemadays/ Dal 9 al 12 aprile si va in sala per soli 3 euro : iniziativa promossa dal MiBACT : Tornano i Cinemadays, dal 9 al 12 aprile si va in sala per 3 euro: l'iniziativa è stata lanciata dal MiBACT insieme agli esercenti di tutta Italia. Operazione ripetuta a luglio e settembre(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 20:46:00 GMT)

Red Ronnie Live in Vinile Torna stasera su RTL a partire dalle 21 - ma a questo giro si raddoppia : Questa sera, 16 marzo, torna per la terza volta Red Ronnie Live in Vinile, il programma fortemente voluto da Lorenzo Suraci, proprietario di RTL, che vede Red Ronnie artefice di una selezione musicale che ha una sola regola: Vinile. L'idea è nata per caso, ci ha raccontato Red, una sera a Sanremo, quando durante una cena Suraci avanzò l'idea di un programma sulla sua radio condotto da Red. A quel punto l'idea era servita: basta che sia in ...

Torna 'The Voice of Italy' su Raidue dal 22 marzo ed è tutto nuovo : Torna in televisione il talent show musicale di 'Rai 2': 'The Voice of Italy' e nella nuova versione che il direttore di Raidue Andrea Fabiano ha chiamato 'della restaurazione', i quattro coach ...

Carolyn Smith Torna a combattere - il messaggio ai fan dall’ospedale : Carolyn Smith è tornata a combattere. Dieci giorni fa, la coreografa americana, 58 anni, attuale giudice di

Cosa non Torna della morte della donna caduta dall'hotel Panorama di Olbia. Indagato il compagno : Le indagini dei carabinieri sulla donna morta a Olbia. Hanno lavorato tutto il giorno. Alla ricerca di riscontri oggettivi. Chiedendo aiuto alla scienza, per cercare di ricostruire Cosa sia successo, ieri mattina, poco prima delle 7, al quinto piano dell'hotel Panorama di Olbia. Prima che Magdalena Monika Jozwiak, polacca di 39 anni, fosse ...

Dalla Spagna : la Juve Torna con insistenza su Modric : ... infatti, i bianconeri hanno messo nuovamente gli occhi sul croato, anche se la sfida non si presenta certamente agevole, visto che Florentino Perez reputa il calciatore fondamentale nell'economia ...

Tornate dalla Spagna le studentesse umbre dell'Erasmus : PERUGIA Sono Tornate da Barcellona con un ricco bagaglio di conoscenze sulle ultime novità nel campo della robotica e della realtà virtuale. Sono le sedici "ragazze della scienza" dell'Istituto ...

Dal 21 aprile Torna la magia dei 'Viaggi nell'antica Roma' di Piero Angela e Paco Lanciano : Le modalità di accesso ai due spettacoli sono differenti. Per il 'Foro di Augusto' sono previste tre repliche secondo il calendario pubblicato , durata 40 minuti, mentre per il 'Foro di Cesare' è ...

Rita Dalla Chiesa Torna in TV/ “Amici? Pochi! Ricordo per il mio compleanno Mara Venier…” : Rita Dalla Chiesa torna in TV con "Ieri Oggi Italiani", programma di Maurizio Costanzo; nel frattempo si sfoga: “Amici? Pochi! Ricordo per il mio compleanno Mara Venier mi portò..."(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 08:49:00 GMT)

Domani Torna l'allerta : piogge diffuse e temporali dalle 8 alle 21 : Genova - Il Coc , Centro Operativo Comunale, si è riunito alle ore 15 di oggi e, sulla base della dichiarazione di stato di allerta gialla per piogge diffuse e temporali dalle ore 8 alle ore 21 di ...

Rita Dalla Chiesa Torna in tv e sugli "amici" vip : "Prima cicci-cicci - e poi..." : Dopo anni di oblio televisivo, salvo qualche apparizione qua e là, Rita Dalla Chiesa torna su Rete 4 con un programma tutto suo. Dal 19 marzo, ogni lunedì in seconda serata, sarà al timone di

Una Vita anticipazioni : CELIA Torna dall’INGHILTERRA con un nuovo look : In diversi nostri post dedicati alle anticipazioni di Una Vita, vi abbiamo parlato della volontà di CELIA (Ines Aldea) di annullare alla Sacra Rota il suo matrimonio con Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo): una volta accantonata l’infatuazione per il ladruncolo Cruz Bengoa (Dani Luque), la consorte tradita sentirà la necessità di doversi allontanare dal quartiere di Acacias per un certo periodo e si recherà in Inghilterra per far visita ...

Rita Dalla Chiesa Torna in tv : 'Niente Forum. Nei miei anni di esilio...' - chi accusa : Ritorna in tv, Rita Dalla Chiesa , ma prima si toglie qualche sassolino dalle scarpe. Da lunedì in seconda serata su Retequattro condurrà Ieri oggi italiani , programma storico-sociale lontanissimo ...