Torna a Reggio Emilia Roberto Piumini | uno degli scrittori per l' infanzia più noti e amati

Fed Cup 2018 - le possibili avversarie dell’Italia ai play-off. Spareggio per Tornare in Serie A! : L’Italia ha battuto 3-1 la Spagna nel primo turno del World Group II di Fed Cup 2018, guadagnandosi così la possibilità di giocarsi il play-off che vale il ritorno nel World Group I, la Serie A del tennis femminile mondiale. L’Italia, in accordo con il ranking per nazioni, sarà opposta ad una delle quattro teste di Serie, che saranno Bielorussia (1), Svizzera (2), Olanda (3), e Belgio (4), ovvero i Paesi usciti sconfitti dal primo ...

Carnevale di Viareggio - su il sipario : e sui carri Torna Cicciolina / FOTO : La repressione e l'inconsapevole allegria, due facce della stessa medaglia, rappresentano un'umanità schiava degli ingranaggi del potere, del fanatismo e dell'economia mondiale. #meteo le previsioni ...

Hockey su pista - 16^ giornata Serie A1 2017-2018 : frenano Forte dei Marmi e Lodi - il Viareggio Torna in corsa per il primato : frenano le prime della classe nella 16^ giornata del campionato di Serie A1 2017-2018. Il Forte dei Marmi impatta sull’1-1 contro il Bassano, che impone il pari ai toscani dopo aver sottratto due punti anche al Lodi. Pagnini apre le marcature in un match a lungo bloccato, poi Neves riporta le squadre in parità regalando ai veneti un punto prezioso in chiave playoff. Il Forte, però, non molla la prima posizione perché alle sue spalle il ...

Hockey pista - Eurolega 2017-2018 : Viareggio e Forte dei Marmi ad un passo dai quarti! Il Lodi Torna a sperare - frena il Follonica : Tre vittorie e una sconfitta per le italiane nella quarta giornata della fase a gironi dell’Eurolega 2017-2018 di Hockey su pista. Tutte le compagini del Bel Paese sono ancora pienamente in corsa per il passaggio del turno a due giornate dalla fine della prima fase di una competizione che potrebbe rivelarsi davvero foriera di soddisfazioni per le compagini nostrane. Nel gruppo A spicca il fragoroso successo del Viareggio, che supera 13-2 ...

STRISCIA LA NOTIZIA/ Torna Gerry Scotti al fianco di Michelle Hunziker - prende il posto di Ezio Greggio : STRISCIA la NOTIZIA Torna questa sera, lunedì 8 gennaio 2018, alle 20,40 su Canale 5. Torna alla conduzione Gerry Scotti che sostituirà Ezio Greggio al fianco di Michelle Hunziker.(Pubblicato il Mon, 08 Jan 2018 16:23:00 GMT)

Happy Casa Brindisi Torna a sperare : battuta Reggio in trasferta : Reggio EMILIA - L'Happy Casa Brindisi non è più la Cenerentola della classifica della Lega A, vince a Reggio Emilia per 73-77 e cede volentieri il posto di fanalino di coda a Pesaro, tornato sconfitto ...