Torino-Barreca | è rottura | la decisione del calciatore granata

(Di martedì 20 marzo 2018), è. Il clubnon sta di certo disputando una buona stagione, l’arrivo in panchina di Mazzarri aveva portato alla svolta, poi però diversi risultati negativi hanno fatto sprofondare la squadra in classifica. Campionato assolutamente da dimenticare anche per il terzino, ilsi aspettava di giocare di più. Per questo motivo il futuro per la prossima stagione è sempre più in dubbio, si profila un trasferimento nella prossima finestra di mercato per giocare con continuità e finalmente esplodere definitivamente. LEGGI ANCHE –> Incredibile, nella prossima stagione può cambiare tutto l’attacco! L'articolo, è: ladelsembra essere il primo su CalcioWeb.