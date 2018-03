Tomas Maier x Uniqlo | le foto della collezione

gqitalia

(Di martedì 20 marzo 2018): lui tedesco, lei giapponese. Lui è lo stilista che ha ridato linfa vitale a Bottega Veneta. Lei è la catena che ha portato in Europa un abbigliamento casual di qualità a prezzi contenuti. Un matrimonio che prima o poi si sarebbe dovuto combinare considerate le caratteristiche che accomuna entrambi: l’amore per i dettagli, la precisione come strumento di bellezza, linee pure prive di rumore visivo. Unao meglio una collaborazione che ha dato vita a capi dallo stile dimesso pensati per i momenti di libertà, qualunque essi siano, vincolati però al rigido principio che accomuna tutte le collezioni: il lifewear, cioè vestiti semplici e di buona qualità che cercano di stare molto distanti dalla corrente usa e getta portata in auge dal mondo del retail fast-fashion. Tutto ciò che è fast si contrappone alla cultura giapponese. La proposta uomo di ...