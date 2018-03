Tina Cipollari | spogliarello a sorpresa al ritorno sul trono

Tina Cipollari spogliarello a sorpresa a Uomini e Donne : Il ritorno sul trono di “Uomini e Donne,” per la categoria Over, non è stato privo di sorprese per Tina Cipollari. La Cipollari ormai da anni presenza fissa nel programma condotto, era stata convinta a rimettersi in gioco dopo la fine della relazione col marito, Chicco Nalli. Quello che Tina non poteva certo aspettarsi è che qualcuno le avrebbe dedicato un bizzarro spogliarello. Il protagonista dello striptease è stato uno dei corteggiatori, il ...

“Si è spogliato!”. Uomini e Donne super trash. Tina Cipollari è salita sul trono classico e per lei tanti corteggiatori. Uno però ha proprio esagerato e quello che ha fatto in studio è uno choc : pubblico senza parole : Il momento che tutti aspettavano è arrivato: Tina Cipollari è di nuovo tornata sul trono di Uomini e Donne, l’unico che conta in Italia, l’unico che fa ‘gola’ anche a Camilla Parker Bowles. A parte gli scherzi, l’opinionista dei programmi di Maria De Filippi come sappiamo si è lasciata con il marito Chicco Nalli e da quel momento è alla ricerca dell’anima gemella. Da quando Queen Mary ha fatto ...

Uomini e Donne - Domenico Tedeschi del trono over : "Conquisterò Tina Cipollari" : Domenico Tedeschi, l'irriverente protagonista del trono over, nelle ultime settimane, si è lanciato in un corteggiamento assai serrato nei confronti di Tina Cipollari che, come confessato ad 'Uomini e Donne Magazine', vuole far capitolare a suon di baci, abbracci vorticosi e balli molto sensuali, sapientemente montati dalla coreografa Natalia Titova. Il cavaliere è disposto a tutto pur di raggiungere il suo scopo: Sono tanti anni che ...

Maria De Filippi - lo scontro in diretta tra Tina Cipollari e Gemma Galgani : il video della torta di faccia : Le premesse perché Tina Cipollari e Gemma Galgani arrivassero allo scontro c'erano tutte nell'ultima puntata del Trono over di Uomini e donne. Il clima nello studio di Maria De Filippi comincia ad ...

Uomini e Donne - Tina Cipollari lancia una torta in faccia a Gemma (video) : Dopo (ormai) 3 anni di litigi continui tra Tina Cipollari e Gemma Galgani, cominciati verbalmente e proseguiti a colpi di sfilate, imitazioni a suon di star internazionali del calibro di Rihanna e Amanda Lear; per non parlare delle sfide culinarie che hanno sfamato mezzo studio di Uomini e Donne, arrivano i grandi colpi di scena dalle due protagoniste della trasmissione condotta da Maria de Filippi.L'antefatto, nella puntata odierna si sono ...

