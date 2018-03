Tina Cipollari spogliarello a sorpresa a Uomini e Donne

UOMINI E DONNE/ Video - tutti scatenati in studio : Tina Cipollari balla il reggaeton! (Trono Classico) : UOMINI e DONNE, anticipazioni trono Classico. Nilufar Addati riporta Nicolò Ferrari in studio e bacia Giordano Mazzocchi: il cambiamento della tronista conferma che la scelta è vicina(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 16:18:00 GMT)

Tina Cipollari - spogliarello a sorpresa al ritorno sul trono : Il ritorno sul trono di Uomini e Donne , per la categoria Over, non è stato privo di sorprese per Tina Cipollari . La donna, ormai da anni presenza fissa nel programma condotto da Maria De Filippi , ...

Tina Cipollari - spogliarello a sorpresa al ritorno sul trono : Il ritorno sul trono di Uomini e Donne, per la categoria Over, non è stato privo di sorprese per Tina Cipollari. La donna, ormai da anni presenza fissa nel programma condotto da Maria De...

“Si è spogliato!”. Uomini e Donne super trash. Tina Cipollari è salita sul trono classico e per lei tanti corteggiatori. Uno però ha proprio esagerato e quello che ha fatto in studio è uno choc : pubblico senza parole : Il momento che tutti aspettavano è arrivato: Tina Cipollari è di nuovo tornata sul trono di Uomini e Donne, l’unico che conta in Italia, l’unico che fa ‘gola’ anche a Camilla Parker Bowles. A parte gli scherzi, l’opinionista dei programmi di Maria De Filippi come sappiamo si è lasciata con il marito Chicco Nalli e da quel momento è alla ricerca dell’anima gemella. Da quando Queen Mary ha fatto ...

Tina Cipollari Tronista/ Video - spogliarello a Uomini e Donne per l'opinionista : Gemma la fa infuriare : Oggi, lunedì 19 marzo, la prima parte del trono classico di Uomini e Donne sarà dedicata all'opinionista Tina Cipollari e ai nuovi corteggiatori che arriveranno in studio.(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 16:08:00 GMT)

Tina Cipollari TRONISTA/ Video - spogliarello a Uomini e Donne per l'opinionista : Giulio fa colpo? : Oggi, lunedì 19 marzo, la prima parte del trono classico di Uomini e Donne sarà dedicata all'opinionista TINA CIPOLLARI e ai nuovi corteggiatori che arriveranno in studio.(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 15:00:00 GMT)

Uomini e Donne - Domenico Tedeschi del trono over : "Conquisterò Tina Cipollari" : Domenico Tedeschi, l'irriverente protagonista del trono over, nelle ultime settimane, si è lanciato in un corteggiamento assai serrato nei confronti di Tina Cipollari che, come confessato ad 'Uomini e Donne Magazine', vuole far capitolare a suon di baci, abbracci vorticosi e balli molto sensuali, sapientemente montati dalla coreografa Natalia Titova. Il cavaliere è disposto a tutto pur di raggiungere il suo scopo: Sono tanti anni che ...

Tina Cipollari tronista/ Uomini e Donne : poeti e marinai per l’opinionista : Oggi, lunedì 19 marzo, la prima parte del trono classico di Uomini e Donne sarà dedicata all'opinionista Tina Cipollari e ai nuovi corteggiatori che arriveranno in studio.(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 11:40:00 GMT)

Uomini e Donne/ Domenico conquisterà Tina Cipollari? La storia con Chicco Nalli non è finita... (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono over. Domenico pronto a conquistare Tina Cipollari, ma l'opinionista vive ancora a casa con l'ex marito Chicco Nalli (Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 07:05:00 GMT)

Maria De Filippi - lo scontro in diretta tra Tina Cipollari e Gemma Galgani : il video della torta di faccia : Le premesse perché Tina Cipollari e Gemma Galgani arrivassero allo scontro c'erano tutte nell'ultima puntata del Trono over di Uomini e donne. Il clima nello studio di Maria De Filippi comincia ad ...

Uomini e Donne/ Anticipazioni : Tina Cipollari e il gesto shock : il web non perdona (Trono Over) : Uomini e Donne, le ultime Anticipazioni del trono over: Tina Cipollari e il gesto shock che fa infuriare il web: ecco perché internet sta chiedendo a grande voce che vada via!(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 07:05:00 GMT)

Uomini e Donne - Tina Cipollari lancia una torta in faccia a Gemma (video) : Dopo (ormai) 3 anni di litigi continui tra Tina Cipollari e Gemma Galgani, cominciati verbalmente e proseguiti a colpi di sfilate, imitazioni a suon di star internazionali del calibro di Rihanna e Amanda Lear; per non parlare delle sfide culinarie che hanno sfamato mezzo studio di Uomini e Donne, arrivano i grandi colpi di scena dalle due protagoniste della trasmissione condotta da Maria de Filippi.L'antefatto, nella puntata odierna si sono ...

Uomini e Donne - Tina lancia torta in faccia a Gemma/ Video - Cipollari si vendica dopo la lite : il web insorge : Uomini e Donne, Tina lancia torta in faccia a Gemma: Video. La Cipollari si vendica dopo la lite con la Galgani: il web insorge e chiede l'intervento di Maria De Filippi. Le ultime notizie(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 18:43:00 GMT)

“Allucinante!”. Trono over : Gemma Galgani umiliata. Questa volta Tina Cipollari ci è andata giù con la mannaia : altro che gavettone. L’opinionista di Uomini e Donne ha sferrato un agguato pazzesco : “È una violenta… ma come le è venuto in mente?”. Il web insorge : Sfilata di moda al Trono over, le protagoniste del parterre femminile sono state invitate nella punta del 16 marzo a interpretare una particolare qualità: la sensualità. Ogni dama chiamata in causa ha voluto dare il suo contributo. Anche Gemma Galgani ha partecipato, indossando lo stesso abito bianco di Sharon Stone in Basic Instinct. La cosa ovviamente ha lasciato tutti un po’ sorpresi, vista la differenza d’età e anche ...