The Weinstein Company in bancarotta | ora le vittime di molestie possono parlare

(Di martedì 20 marzo 2018) Per molti era solo questione di tempo: dopo gli scandali sessuali che avevano colpito Harveyalla fine del 2017, la società cinematografica The, da lui fondata nel 2005 con il fratello Bob, ha dichiaratoin queste ore. A nulla sono serviti i tentativi di vendita percorsi negli scorsi mesi, quando una finanziaria si era anche detta interessata all’acquisto per poi scoprire che la situazione finanziaria dell’azienda era ancora più critica di quanto comunicato ufficialmente. Dunque l’unica via da percorrere è rimasta quella di dichiarare il fallimento. “Anche se avevamo sperato di poter procedere alla vendita fuori dai tribunali, il consiglio di amministrazione si compiace ora di avere un piano per massimizzare i valori della società, mantenendo il maggior numero di lavori possibile e facendo ottenere giustizia alle ...