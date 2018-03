Cristina Scabbia a The Voice 2018 : «Il cuore è sempre in prima fila - mi sono sempre fidata delle mie sensazioni» : E magari posso espandere il mio mondo. Sul rock-metal in Italia ci sono molti stereotipi, nel resto del mondo l'accetazione è diversa, fa parte delle classifiche e una chitarra distorta non viene ...

Al Bano a The Voice 2018 : «Non c'è peggior cosa di quando arriva un imitatore» : Lo hanno fatto Raffaella Carrà, Roby Facchinetti, Riccardo Cocciante, e si sono pure divertiti, perché non io? E poi ho scoperto colleghi che sono lontani dal mio mondo». Sarai più coach o più ...

Al Bano a Blogo : "The Voice? Sarò un ricercatore di talenti" (video) : La quinta edizione del "nuovo" The Voice of Italy potrà contare su Al Bano Carrisi nelle vesti di coach, al fianco di J-Ax, Francesco Renga e Cristina Scabbia. Il talent tornerà su Rai 2 a partire da giovedì 22 marzo, ecco come ce lo presenta il cantante di Cellino San Marco al debutto in questo genere televisivo:"E' un'esperienza esaltante, interessante, che va vissuta e io la sto vivendo. Non si era mai presentata l'occasione. Ognuno di ...

Video di Nek Max Renga a Che fuori tempo che fa - tra le nuove date e The Voice of Italy : Nek Max Renga a Che fuori tempo che fa del 19 marzo raccontano gli esordi e le prossime date del tour che terranno nei palasport. Max Pezzali, ormai presenza fissa al tavolo, è stato quindi raggiunto dai colleghi con i quali ha ripercorso gli esordi delle rispettive carriere da solisti in un filmato che li ha lasciati a bocca aperta. Per tutti e tre, si è tratto di alcune immagini tratte dal Festival di Sanremo, al quale hanno partecipato ...

The Voice of Italy 2018 guida : novità - coach - concorrenti e puntate : THE Voice OF Italy 2018. Dopo l’annuncio della cancellazione da parte della Rai e il successivo rinnovo, la quinta edizione del talent show fa il suo debutto su Rai 2 e Radio2 giovedì 22 marzo alle 21:20. Il cast è quasi completamente nuovo rispetto alle passate stagioni e anche il meccanismo ha subito alcune modifiche per rendere più interessanti le fasi della gara. Ecco di seguito tutto su The Voice 2018 tra novità, regolamento, giudici, ...

Cristina Scabbia a The Voice of Italy - il nuovo corso del talent con un giudice “estremo” : Cristina Scabbia a The Voice of Italy ci mette di fronte alla grande novità del nuovo corso del talent. Atteso per il 22 marzo prossimo, il programma si presenta con un cast completamente rinnovato, a cominciare dal conduttore individuato in Costantino della Gherardesca. Sulle poltrone dei giudici ci sono anche delle vecchie conoscenze, come J-Ax, ma anche nuove leve inaspettate che potrebbero dare una svolta alla liturgia spesso ...

Video duetto dei coach di The Voice in Vorrei Fosse Agosto da Vorrei Ma Non Posto : J-Ax - Renga e Scabbia a Quelli Che Il Calcio : A Quelli Che Il Calcio il duetto dei coach di The Voice of Italy sulle note di Vorrei Fosse Agosto con la base del tormentone di J-Ax e Fedez Vorrei Ma Non Posto. La prima puntata della quinta stagione italiana di The Voice è fissato per giovedì 22 marzo alle 21.20 su Rai2 e i quattro coach stanno facendo promozione nei programmi TV Rai per scongiurare l'ennesimo flop del talent show che in Italia stenta a decollare. La riduzione nel ...

The Voice 2018 : anticipazioni - nuove regole - nuovi coach : The Voice of Italy 2018 torna su Rai 2 da giovedì 22 marzo alle 21:20. Questa è la quinta edizione del talent musicale targato Rai tra Blind Audition, KO, Battle e Live Show. Tante le novità del programma dopo l’anno di pausa (2017). Vediamo di seguito qualche anticipazione e le nuove modalità di gara. SCOPRI TUTTO SU #THEVoice The Voice of Italy 2018: conduttore e coach Prima novità è il conduttore della quinta edizione del talent ...

“The Voice of Italy 2018” : ecco tutte le novità della nuova edizione : Un cast rinnovato e un meccanismo nuovo: così, da giovedì 22 marzo alle 21.20 su Rai2 e Radio2, riparte “The Voice of Italy 2018”. A condurre le 8 puntate del talent show che ha conquistato mezzo miliardo di spettatori in tutto il mondo arriva Costantino della Gherardesca mentre le poltrone girevoli ospitano il veterano J-Ax e coach “esordienti” Al Bano, Francesco Renga e Cristina Scabbia. Costantino segna una rivoluzione nella modalità di ...

Cristina Scabbia a Blogo : "The Voice? Il mondo metal si è spaccato a metà" (video) : Classe 1976, milanese, leader e voce della band metal Lacuna Coil, prossima giudice della quinta edizione di The Voice of Italy (in partenza giovedì 22 marzo su Rai 2). Cristina Scabbia sarà l'outsider della giuria del talent musicale, nonostante non sia granché conosciuta al popolo italico. All'estero con la sua musica riempe i palazzetti e raggiunge posizioni considerevoli delle classifiche, mentre nel nostro Paese è finora rimasta nella ...

The Voice of Italy al via il 22 marzo su Rai2 : Una ripartenza rivoluzionaria per The Voice of Italy, al via il 22 marzo su Rai2. I responsabili del programma e

Giovedì 22 marzo parte 'The Voice' : Il format, distribuito in 62 Paesi e che ha conquistato un totale di mezzo miliardo di spettatori nel mondo, in Italia siamo sicuri sarà ancora più avvincente, grazie a una struttura più snella e ...

The Voice Of Italy 2018 - Presentata la nuova edizione del talent show con cast e meccanismo rinnovati : 'The Voice of Italy su Radio2' sarà anche in streaming su radio2.rai.it, fruibile dalla App di RaiPlay Radio e con contenuti speciali sui social di @RaiRadio2

Volkswagen T-Roc è l'auto ufficiale di The Voice of Italy : Unico, originale, sicuro di sé e delle proprie qualità. Insomma, Born Confident come la T-Roc. Oltre al talento canoro, è questo spirito forte e distintivo che i contendenti dovranno dimostrare per...