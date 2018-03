The Game accusa 6ix9ine di pedofilia dopo aver subito pesanti prese in giro

Residence of Evil : The Game è il nuovo titolo gratuito per PC di MoonGlint ispirato a Resident Evil : Come segnala DSOGaming, MoonGlint ha annunciato un nuovo gioco per PC gratuito basato su Unreal Engine 4 fortemente ispirato ai classici giochi Resident Evil, Residence of Evil: The Game. Per celebrare questo annuncio, il team ha anche rilasciato i primi screenshot che potete vedere qui sotto.Residence of Evil: The Game è un gioco in terza persona che utilizza angoli di ripresa fissi come i primi giochi di Resident Evil. MoonGlint afferma che il ...

The Raven Remastered : Recensione - Trailer e Gameplay : A distanza di 5 anni circa dal lancio, The Raven torna su PC e Console con una Remastered, ed oggi vogliamo condividere con voi la nostra Recensione, su gentile concessione del team di sviluppo tedesco KING Art. The Raven Remastered Recensione The Raven Remastered ci permette di rigiocare tutti e 3 gli episodi con le dovute migliorie grafiche che ne conseguono dalla rimasterizzazione del titolo. Nel gioco vestiamo i panni ...

Microsoft - CD Projekt - Square Enix - BeThesda - EA e molti altri hanno già confermato la loro presenza alla Gamescom : Non solo E3, tra gli eventi videoludici più importanti dell'anno, come ben saprete, figura la Gamescom di Colonia, in Germania, e, a quanto pare, le più importanti aziende dell'industria si stanno già preparando alla kermesse prevista per il mese di agosto.Come riporta Dualshockers, oggi l'organizzazione di Gamescom ha inviato un comunicato stampa annunciando alcuni degli espositori confermati alla fiera.Tra gli sviluppatori e gli editori di ...

The Council : Recensione - Trailer e Gameplay : Fin dal suo annuncio, The Council ha destato il nostro interesse, ed oggi siamo lieti di condividere con voi la nostra Recensione, premettendo che la prova da noi effettuata è legata solo al primo episodio di 5 previsti. The Council Recensione Se avete giocato titoli come LIFE IS STRANGE, allora disporrete di una prima infarinatura come si suol dire, per cimentarvi in questa nuova avventura, dove il dialogo la fa da padrone per ...

The Council : The Mad Ones - recensione del primo episodio - SpazioGames.it : Consapevole dell'importanza della conoscenza, ha acquisito una grande esperienza nella scienza e nelle arti. Usare gli altri per raggiungere i propri scopi non gli crea alcun turbamento. Il Detective ...

Bluepoint Games ci spiega come ha raggiunto la risoluzione 4K con Shadow of The Colossus su PS4 Pro : Shadow of the Colossus, considerato come "uno dei migliori remake di tutti i tempi" secondo l'analisi condotta da Digital Foundry, è stato reso disponibile su PS4, ma anche su PS4 Pro e, riguardo la versione per la console premium di Sony, arrivano oggi interessanti notizie.Infatti, Bluepoint Games, lo studio responsabile del "nuovo" Shadow of the Colossus per PS4 che avrebbe in cantiere un ulteriore remake, ha spiegato ai colleghi di ...

Zelda : Breath of The Wild trionfa agli Italian Video Game Awards - Key4biz : La serata, sotto molti aspetti, è stata una vera e propria notte degli Oscar del Videogioco, con red carpet, ospiti nazionali e internazionali, diretta streaming e molto altro. La giuria ha assegnato ...

Italian Video Game Awards : Game of The Year a The Legend of Zelda : Breath of The Wild - scopriamo tutti i vincitori : Con gli Italian Video Game Awards ormai giunti al termine arriva il momento di dare un'occhiata a tutti i vincitori delle varie categorie proposte dagli "Oscar dei Videogiochi". Naturalmente la sfida nelle varie categorie era decisamente agguerrita e inevitabilmente non tutti i palati potranno ritenersi soddisfatti dalle scelte fatte dalla giuria. Per tutte le nomination vi rimandiamo direttamente al sito ufficiale degli Italian Video Game ...

Italian Video Game Awards : Game of The Year a The Legend of Zelda : Breath of The Wild - scopriamo tutti i vincitori : Con gli Italian Video Game Awards ormai giunti al termine arriva il momento di dare un'occhiata a tutti i vincitori delle varie categorie proposte dagli "Oscar dei Videogiochi". Naturalmente la sfida nelle varie categorie era decisamente agguerrita e inevitabilmente non tutti i palati potranno ritenersi soddisfatti dalle scelte fatte dalla giuria. Per tutte le nomination vi rimandiamo direttamente al sito ufficiale degli Italian Video Game ...

A Way out : due nuovi video gameplay per l'action co-op dei creatori di BroThers : A Tale of Two Sons : Mancano sono 10 giorni all'uscita di A Way Out, l'action cooperativo sviluppato da Hazelight Studios in arrivo il 23 marzo su PC, Xbox One e PS4. Con l'appropinquarsi della data d'uscita, stanno spuntando in rete tantissimi video di gameplay del gioco, utili per farsi un'idea della peculiare esperienza che A Way Out potrà offrire ai giocatori.Nel primo video, girato dai colleghi di Eurogamer.net, possiamo goderci la fuga dei due protagonisti ...

The Darwin Project : Anteprima - Trailer e Gameplay : Quest’oggi, vi porteremo nel cruento mondo di The Darwin Project, un survival multiplayer competitivo, in Early Access su PC Windows 10 e Xbox One attraverso la nostra Anteprima. The Darwin Project Anteprima The Darwin Project è stato ufficialmente annunciato nel corso dell’E3 2017 come esclusiva XBOX e naturalmente Windows 10. Il gioco inizia all’interno di una lobby, dopo aver equipaggiato e personalizzato ...

TT Isle of Man – Ride on The Edge : Recensione - Trailer e Gameplay : Kylotonn Racing Games con il supporto di Bigben Interactive porta sul mercato il suo nuovo racing game motociclistico “TT Isle of Man – Ride on the Ege“, ed oggi vogliamo condividere con voi la nostra Recensione. TT Isle of Man – Ride on the Edge Recensione TT Isle of Man: Ride on the Edge è un racing game incentrato sulla simulazione, il quale propone fedelmente uno degli eventi sportivi più noti nel ...

The Long Reach : possiamo vedere un nuovo gameplay del puzzle game d'avventura : The Long Reach è un puzzlegame tinto di avventura e cosparso di misteri dai connotati horror e thriller in arrivo per Nintendo Switch.Come riporta Nintendoeverything, a storia si svolge nel New Hampshire, nella cittadina di fantasia di Baervox. Il gioco si ispira a Lone Survivor e The Cave, per quanto non sia ambientato in un mondo post-apocalittico e fiabesco.In pixel art, riesce a riprodurre immagini falla vasta forza espressiva ugualmente, ...

Bloober Team e il publisher di Friday the 13th : The Game insieme per il nuovo horror "Project Méliès" : Sia l'editore Gun Media che Bloober Team hanno acquisito notorietà negli ultimi anni. Gun Media è diventato famoso grazie a titoli come Friday 13th: The Game e Breach & Clear, mentre Bloober Team si è ritagliato un bel posto nella scena horror attraverso titoli come Layers of Fear e Observer. Ora, le due società hanno annunciato una partnership, nell'accordo Gun Media pubblicherà il prossimo progetto di Bloober Team.Come riporta ...