Texas | pacco esplode in deposito FedEx | una persona ferita È il quinto caso in pochi

Un altro pacco bomba esplode in Texas : incubo dinamitardo seriale : Le forze dell'ordine brancolano nel buio: ancora un pacco bomba in Texas. Un dipendente della FedEx è rimasto ferito nell'esplosione di un pacco bomba in un centro di distribuzione postale di Schertz...

Texas - esplode pacco in un centro FedEx : un ferito | Incubo “unabomber” : Texas, esplode pacco in un centro FedEx: un ferito | Incubo “unabomber” Si tratta della quinta deflagrazione in meno di un mese. Per le autorità è ancora presto per poter capire se ci sia un collegamento Continua a leggere

Texas - pacco bomba in sede spedizionire : 11.30 Un pacco bomba è esploso in una filiale FedEx di Schertz, vicino a San Antonio in Texas. Ferita una dipendente, nel bilancio del locale dipartimento dei vigili del fuoco. Secondo gli investigatori e l'Fbi, l' esplosione sarebbe collegata ad altre precedenti nell'area, attribuite all' opera di un serial bomber. Quattro gli episodi nel giro delle ultime tre settimane a Austin, città a cui era indirizzato il pacco esploso a Schertz.

Un pacco postale è esploso questa notte in un deposito di FedEx in Texas : Un pacco postale è esploso questa notte in un deposito della società di logistica FedEx a nord di San Antonio, in Texas. L’esplosione è avvenuta tra la mezzanotte e la una ora locale, tra le 6 e le 7 di The post Un pacco postale è esploso questa notte in un deposito di FedEx in Texas appeared first on Il Post.