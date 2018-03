Texas | esplode pacco in un centro FedEx | un ferito | Incubo “unabomber”

newsgo

: Ho aggiunto un video a una playlist di @YouTube: - SAVINARADIOTV : Ho aggiunto un video a una playlist di @YouTube: - 7593c267b7d644b : RT @MediasetTgcom24: Texas, esplode pacco in un centro FedEx: un ferito #usa - alinatede : RT @RaiNews: Ancora un pacco-bomba esplode in #Texas. Centinaia di agenti a caccia del serial bomber di #Austin ? -

(Di martedì 20 marzo 2018)in un: un“unabomber” Si tratta della quinta deflagrazione in meno di un mese. Per le autorità è ancora presto per poter capire se ci sia un collegamento