Terzigno | dopo avere ucciso sua moglie si è suicidato Perché accade?

(Di martedì 20 marzo 2018) Pasquale Vitiello si è. Lo ha fatto poche oresuaImmacolata, 31 anni, con un colpo di pistola alla testa, davanti alla scuola elementare della loro unica figlia di nove anni. La mamma l’aveva appena accompagnata all’ingresso dell’aula quando uscendo dall’istituto di, in provincia di Napoli, si è trovata di fronte al suo ex marito. Da quell’uomo aveva deciso di allontanarsi da tempo, e definitivamente lo scorso 4 marzo,l’ennesima lite violenta davanti alla loro bambina. Proprio mentre le stava asciugando i capelli, Immacolata è stata aggredita da Pasquale. Una lite violenta a cui ha preso parte anche la suocera mettendo le mani al collo della donna. Immacolata non voleva più sottostare a tali maltrattamenti, spesso testimoniati anche dai vicini e gli amici. Voleva vivere la sua vita e preservare la ...