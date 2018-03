Terremoto Centro Italia | consegnate 2 837 Soluzioni Abitative di Emergenza Sae in 41

meteoweb.eu

: 'Medito di lasciare': la rabbia del sindaco di #Norcia, dopo l'avviso di garanzia legato al sequestro del centro po… - Agenzia_Ansa : 'Medito di lasciare': la rabbia del sindaco di #Norcia, dopo l'avviso di garanzia legato al sequestro del centro po… - TgLa7 : #Terremoto: anche Boeri indagato per sequestro Norcia. Coinvolto come direttore lavori per centro polivalente - emergency_ong : Dove e quando trovarci a #Camerino #Visso #PieveTorina #Muccia: assistenza infermieristica e psicologica gratuita… -

(Di martedì 20 marzo 2018) Ad oggi sono stati completati i lavori in 156 aree e sono stateai Sindaci 2.837di(Sae) in 41 comuni. In particolare sono 1.230 le casettenelle Marche, 755 nel Lazio, 664 in Umbria e 188 in Abruzzo. Attualmente sono in corso lavori in 50 aree. Secondo i dati forniti dalle quattro Regioni colpite sono complessivamente 3.845 le Sae ordinate per i 50 comuni che ne hanno fatto richiesta, comprensive dei successivi ordinativi espressi dalle regioni Marche (124 unità) e Abruzzo (60 unità). In particolare, il Lazio ha ordinato 826 Sae per sei comuni, l’Umbria 758 per tre comuni, la Regione Marche 1.963 per ventotto comuni e la Regione Abruzzo 298 Sae per dodici comuni. Sul sito istituzionale del Dipartimento è possibile consultare la mappa interattiva sullo stato di avanzamento dei lavori di installazione delle Sae. L'articolo...