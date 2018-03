Tennis | Vinci avanti a Miami | battuta nelle qualificazioni l' americana Vickery

Tennis - Miami Open 2018 : il tabellone maschile. Sarà rivincita Federer-Del Potro? : Dalla West Coast alla East Coast. Dopo l'emozionante finale di Indian Wells, i grandi campioni si spostano sull'isolotto di Key Biscayne. È stato sorteggiato il tabellone del prossimo appuntamento che ...

Tennis - qualificazioni Miami Open : la Vinci al secondo turno : ROMA - Roberta Vinci approda al secondo turno delle qualificazioni del ' Miami Open ', torneo Wta Premier Mandatory dotato di un montepremi di 8.648.508 dollari in corso sui campi in cemento del ...

Tennis - Miami : Federer e Del Potro - sul tabellone c'è aria di rivincita : Tra le donne ci sono tutte le prime 16 del mondo, intente alla restaurazione dopo la vittoria a sorpresa della giapponese Naomi Osaka in quel di Indian Wells. Sulla carta i quarti di finale ...

Tennis - Wta Indian Wells - niente main draw per Roberta Vinci : TORINO - niente tabellone principale del torneo di Indian Wells per Roberta Vinci : l'azzurra è uscita di scena nel secondo e decisivo turno delle qualificazioni sconfitta per 6-0 6-4 dalla romena ...

Tennis - WTA Indian Wells 2018 : il tabellone femminile. Serena Williams può sorridere - esordio in salita per Sharapova. Roberta Vinci nelle qualificazioni : Ha avuto luogo nella nottata italiana il sorteggio dell’edizione 2018 del tabellone femminile del BNP Paribas Open a Indian Wells (Stati Uniti), tra gli appuntamenti più attesi della stagione nel panorama del circuito WTA di Tennis. Ebbene, presso l’Indian Wells Garden, le attenzioni oltre che per la rumena Simona Halep, n.1 del mondo, e la danese Caroline Wozniacki, n.2 del ranking e Vincitrice degli Australian Open 2018, erano ...

Tennis - WTA Budapest 2018 : Roberta Vinci cede alla bielorussa Aliaksandra Sasnovich e saluta il torneo magiaro : Dura poco più di un’ora l’esperienza nel tabellone principale di Roberta Vinci al torneo WTA di Budapest: la tarantina, dopo aver passato le qualificazioni, si ferma al primo turno al cospetto della bielorussa Aliaksandra Sasnovich, numero 6 del seeding, che si impone in 67′ con un doppio 6-3. Nella prima partita la tarantina tiene in apertura un primo turno al servizio nel quale annulla anche tre palle break, mentre la ...

Tennis - torneo San Pietroburgo : Vinci eliminata al secondo turno : ROMA - Finisce al secondo turno la corsa di Roberta Vinci nel ' St. Petersburg Ladies Trophy ', torneo Wta Premier dotato di un montepremi di 799.000 dollari in corso sul veloce della 'Sibur Arena' di ...

Tennis - WTA San Pietroburgo 2018 : Roberta Vinci esce di scena negli ottavi di finale. Troppo forte la tedesca Goerges : Niente da fare per Roberta Vinci: l’azzurra è stata eliminata dalla tedesca Julia Goerges (n.12 WTA) con il punteggio di 7-5 6-0 in 1 ora e 17 minuti di partita. La pugliese è costretta a salutare il torneo russo avendo lottato strenuamente per un set contro la quotata avversaria per poi alzare bandiera bianca nel secondo parziale, durato meno di 30′. Nel primo set Roberta è subito messa sotto pressione dalla rivale: due palle break ...

Tennis - WTA San Pietroburgo : Roberta Vinci supera il primo turno. Sconfitta in due set la ceca Martincova : Continua la striscia positiva di Roberta Vinci nel torneo WTA di San Pietroburgo. Dopo aver superato le qualificazioni, la pugliese si è qualificata per il secondo turno dopo aver sconfitto la ceca Tereza Martincova, numero 146 del mondo, in due set con un doppio 6-2 in un’ora e tredici minuti di gioco. Match dominato dall’azzurra che si è portata subito avanti nel primo set per 4-1 con doppio break di vantaggio. Vinci ha messo in ...

Tennis - WTA San Pietroburgo 2018 : Roberta Vinci accede al tabellone principale del torneo in Russia. Sconfitta la tedesca Petkovic in 3 set : Missione compiuta per Roberta Vinci nel WTA di San Pietroburgo (Russia). L’azzurra accede al tabellone principale piegando in due set, nella finale delle qualificazioni, la tedesca Andrea Petkovic (n.98 del mondo) con il punteggio di 6-1 4-6 6-3 in 2 ore ed 1 minuto di partita. Nel primo set l’avvio è confortante per la pugliese che conquista il break nei primi due turni al servizio della rivale, dimostrando grande padronanza nello ...

Tennis - WTA San Pietroburgo 2018 : Roberta Vinci accede al tabellone principale del torneo in Russia. Sconfitta la tedesca Petkovic in 3 set : Missione compiuta per Roberta Vinci nel WTA di San Pietroburgo (Russia). L’azzurra accede al tabellone principale piegando in due set, nella finale delle qualificazioni, la tedesca Andrea Petkovic (n.98 del mondo) con il punteggio di 6-1 4-6 6-3 in 2 ore ed 1 minuto di partita. Nel primo set l’avvio è confortante per la pugliese che conquista il break nei primi due turni al servizio della rivale, dimostrando grande padronanza nello ...

Tennis - Australian Open : Cilic primo finalista. Sarà rivincita di Wimbledon? : In finale affronterà il vincente dell'altra semifinale che vedrà di fronte lo svizzero Roger Federer, n°2 del mondo che lo ha battuto nell'ultima finale di Wimbledon, e la rivelazione del torneo: il ...

Tennis : Australian Open - per Better favorito Federer a 2 - 85 e rivincita Nadal a 5 - 50 : Dal 15 al 28 gennaio a Melbourne si disputeranno gli Australian Open che sarà anche il primo torneo Tennistico del Grande Slam per la stagione 2018. Better, il marchio di scommesse di Lottomatica, ...