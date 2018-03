Tennis | qualificazioni Miami Open | la Vinci al secondo turno

Tennis - qualificazioni Miami Open : Berrettini subito eliminato : ROMA - Nulla da fare per Matteo Berrettini nel primo turno delle qualificazioni del ' Miami Open ', secondo Atp Masters 1000 del 2018, dotato di un montepremi di 7.972.535 dollari, in corso sui campi ...

Tennis - qualificazioni Indian Wells : Berrettini fuori : ROMA - Matteo Berrettini è uscito di scena al turno decisivo delle qualificazioni del ' BNP Paribas Open ', primo Atp Masters 1000 del 2018, dotato di un montepremi di 7.972.535 dollari, in corso sui ...

Tennis - WTA Indian Wells 2018 : il tabellone femminile. Serena Williams può sorridere - esordio in salita per Sharapova. Roberta Vinci nelle qualificazioni : Ha avuto luogo nella nottata italiana il sorteggio dell’edizione 2018 del tabellone femminile del BNP Paribas Open a Indian Wells (Stati Uniti), tra gli appuntamenti più attesi della stagione nel panorama del circuito WTA di Tennis. Ebbene, presso l’Indian Wells Garden, le attenzioni oltre che per la rumena Simona Halep, n.1 del mondo, e la danese Caroline Wozniacki, n.2 del ranking e Vincitrice degli Australian Open 2018, erano ...

Tennistavolo - qualificazioni Europei a squadre 2019 : vincono gli uomini - perdono di misura le donne : L’Italia maschile di Tennistavolo inizia al meglio il percorso di qualificazione agli Europei a squadre 2019: a Terni la Norvegia viene schiantata 3-0 dagli azzurri in una sfida che comunque ha visto due delle tre sfide essere molto equilibrate. Jordy Piccolin infatti ha dovuto rimontare Marcus Wærstad da una situazione di 1-2 prima di dominare nel quinto set. Senza storia invece la seconda partita tra Mihai Bobocica e Fredrik Meringdal, ...

Tennistavolo - qualificazioni YOG 2018 : Matteo Mutti e Jamila Laurenti eliminati anche nel secondo tabellone : Niente da fare per Matteo Mutti e Jamila Laurenti anche nel secondo ed ultimo tabellone di qualificazione agli YOG di Tennistavolo svolti ad Hodonin, in Repubblica Ceca. I due azzurri non hanno avuto vita lunga quest’oggi: sono entrambi stati eliminati al primo turno. Matteo Mutti ha perso, come ieri, contro l’azero Yu Khinhang con il punteggio di 2-4 (7-11, 11-9, 11-5, 13-11, 9-11, 9-11), Jamila Laurenti invece ha ceduto alla sudcoreana ...

Tennistavolo - qualificazioni YOG 2018 : Matteo Mutti e Jamila Laurenti eliminati - riproveranno domani nel secondo tabellone : Niente da fare per Matteo Mutti e Jamila Laurenti nel primo dei due tabelloni di qualificazione agli YOG di Tennistavolo in corso di svolgimento ad Hodonin, in Repubblica Ceca. L’italiano, numero 4 del seeding si è fermato in semifinale, mentre l’azzurra, undicesima nel ranking tra le iscritte, si è arresa agli ottavi. Matteo Mutti ha perso al penultimo atto dall’azero Yu Khinhang con il punteggio di 2-4, dopo aver fatto ...

Tennis - Qualificazioni Australian Open 2018 : Sonego e Caruso accedono nel main draw - Berrettini lucky loser! Eliminata Sara Errani : Sono tre gli azzurri che ritroveremo nel tabellone principale degli Australian Open 2018 di Tennis. Lorenzo Sonego, Salvatore Caruso e Matteo Berrettini hanno centrato l’obiettivo mentre Sara Errani, amaramente, deve salutare l’Australia in anticipo. Venendo alla cronaca, Sonego (n.218 ATP) ha superato a sorpresa la testa di serie n.25 del draw delle Qualificazioni, l’Australiano Bernard Tomic con il punteggio di 6-1 6-7 6-4 ...

Tennis - Australian Open 2018 – Tutti gli incontri di sabato 13 gennaio : programma e orari delle qualificazioni : sabato 13 gennaio di qualificazioni agli Australian Open 2018. Dopo il maltempo di oggi è stato tutto rinviato a domani con la disputa di semifinali in vista del tabellone principale che scatterà lunedì. Sono diversi gli italiani in campo che vanno a caccia di un posto nel main draw. Di seguito il programma completo e gli orari di Tutti gli incontri. COURT 3 (ore 00.00): Popko vs Ruud Paul vs Tomic Mousley vs Munar Fratangelo vs ...

Tennis - Australian Open 2018 – Tabellone Qualificazioni femminili. Cinque italiane al via : Sono 96 le Tenniste che si daranno battaglia a partire da questa notte per 12 posti nel main draw degli Australian Open di Tennis, primo Slam stagionale. Tra di esse Cinque italiane: Sara Errani, Roberta Vinci, Deborah Chiesa, Jasmine Paolini e Georgia Brescia. Non fortunato il sorteggio per Chiesa e Vinci, che si ritrovano nello spicchio di Tabellone con la numero due del seeding cadetto, la russa Evgenija Rodina. Le due azzurre potrebbero ...

Tennis - Australian Open 2018 – Tabellone Qualificazioni maschili. Undici italiani al via : A partire da domani, mercoledì 10 gennaio, avranno inizio le Qualificazioni degli Australian Open 2018 (15-28 gennaio) che riserveranno ai partecipanti i restanti pass per il main draw al primo Slam dell’anno. Saranno 11 i Tennisti italiani presenti in Tabellone: Marco Cecchinato, Stefano Travaglia, Matteo Berrettini, Alessandro Giannessi, Salvatore Caruso, Stefano Napolitano, Lorenzo Sonego, Andrea Arnaboldi, Luca Vanni, Lorenzo Giustino ...