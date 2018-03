Tennis | Miami | Federer e Del Potro | sul tabellone c' è aria di rivincita

Tennis - qualificazioni Miami Open : la Vinci al secondo turno : ROMA - Roberta Vinci approda al secondo turno delle qualificazioni del ' Miami Open ', torneo Wta Premier Mandatory dotato di un montepremi di 8.648.508 dollari in corso sui campi in cemento del ...

Tennis - qualificazioni Miami Open : Berrettini subito eliminato : ROMA - Nulla da fare per Matteo Berrettini nel primo turno delle qualificazioni del ' Miami Open ', secondo Atp Masters 1000 del 2018, dotato di un montepremi di 7.972.535 dollari, in corso sui campi ...

Tennis - Miami Open : Errani subito fuori : ROMA - Sara Errani esce di scena al primo turno nelle qualificazioni del ' Miami Open ', torneo Wta Premier Mandatory dotato di un montepremi di 8.648.508 dollari che si disputa sui campi in cemento ...

Tennis - ATP Masters 1000 Miami 2018 : il tabellone principale. Fabio Fognini e Thomas Fabbiano dalla parte di Roger Federer : Sorteggiato a Miami il tabellone del torneo ATP Masters 1000: nella parte alta, quella che vede inserito l’elvetico Roger Federer, ci sono anche i due azzurri Fabio Fognini e Thomas Fabbiano. Il primo usufruirà di un bye, poi, a partire dal terzo turno avversari ostici: potrebbe incrociare prima l’australiano Nick Kyrgios, poi il tedesco Alexander Zverev. Il secondo, in caso di successo all’esordio, affronterà il sudafricano ...

Tennis - WTA Miami 2018 : il tabellone femminile. Super sfida Osaka-Serena Williams al 1° turno - presente Camila Giorgi : Ha preso forma nella tarda serata di ieri il tabellone principale femminile del prestigioso WTA di Miami (Stati Uniti). Dopo le emozioni californiane di Indian Wells, il circuito si sposta in Florida dove, anche in questo caso, le emozioni sono assicurate. Da domani (20 marzo) fino al 1° aprile giocatrici e giocatori si confronteranno su cemento stelle e strisce a caccia del trionfo. Focalizzandoci nel draw delle donne, la partenza per ...

Tennis - WTA Miami 2018 : il tabellone femminile. super sfida Osaka-Serena Williams al 1° turno - presente Camila Giorgi : Ha preso forma nella tarda serata di ieri il tabellone principale femminile del prestigioso WTA di Miami (Stati Uniti). Dopo le emozioni californiane di Indian Wells, il circuito si sposta in Florida dove, anche in questo caso, le emozioni sono assicurate. Da domani (20 marzo) fino al 1° aprile giocatrici e giocatori si confronteranno su cemento stelle e strisce a caccia del trionfo. Focalizzandoci nel draw delle donne, la partenza per ...

Tennis - Fognini in semifinale a San Paolo. Nadal salta Indian Wells e Miami : REGALO SPECIALE PER SERENA - Ben quattro cartelloni pubblicitari giganti per celebrare 'la miglior mamma del mondo'. Li ha fatti installare Alexis Ohanian, marito di Serena Williams, nei pressi di ...

Tennis - Nadal rinuncia a Indian Wells e Miami Open : ROMA - Il campione maiorchino Rafael Nadal dovrà rinunciare sia al torneo di Indian Wells che al Miami Open a causa dell'infortunio accusato sui campi di Melbortne durante gli Australian Open portato ...

Tennis - forfait di Nadal a Indian Wells e Miami : 'Obiettivo la terra' : Rafa Nadal non parteciperà ai due Masters 1000 di Indian Wells , dall'8 al 18 marzo, e Miami , 21 marzo-1 aprile, . Al maiorchino, numero 2 del mondo, è stato fatale il nuovo infortunio al muscolo ileo psoas della gamba che lo aveva costretto ad abbandonare ai quarti degli Australian Open e a dare forfait al torneo ATP di Acapulco. Rafa ha ...

Tennis - Nadal : 'Non giocherò a Miami e a Indian Wells' : TORINO - Rafael Nadal non prenderà parte al torneo di Indian Wells e al Miami Open a causa dell'infortunio patito a Melbourne e portato ad Acapulco , in Messico. È stato lo stesso Tennista spagnolo ad ...