Tennis | in Cina poker di azzurri al secondo turno

Tennistavolo - Qatar Open 2018 : la Cina domina e porta a casa tutti i tabelloni : Si è concluso il Qatar Open di Tennistavolo: tutti i tabelloni sono stati conquistati dagli atleti cinesi, che hanno monopolizzato la manifestazione non lasciando nulla agli avversari. Il torneo, che fa parte della categoria ITTF World Tour Platinum, ha visto quest’oggi le finali, con i seguenti risultati: Singolare maschile Fan Zhendong (Chn) b. Hugo Calderano (Bra) 4-0 (13-11. 12-10, 11-7,11-7) Singolare femminile Liu Shiwen (Chn) b. ...

Tennistavolo - Team World Cup 2018 : i risultati delle finali. Doppio trionfo della Cina - Giappone a mani vuote : Il mondo del Tennistavolo è della Cina: questo il responso avuto a Londra, nella Team World Cup 2018. Le due finali, maschile e femminile, hanno visto il Giappone essere dominato in lungo ed in largo: per i nipponici due soli set vinti in sei incontri. La squadra cinese nel corso del torneo non ha perso neppure un incontro, né con gli uomini, né con le donne. Di seguito tutti i risultati odierni. Torneo maschile Finalissima Cina-Giappone ...

Tennistavolo - Team World Cup 2018 : i risultati delle semifinali. Sarà una doppia sfida Cina-Giappone : Il mondo del Tennistavolo se lo spartiscono Cina e Giappone: a Londra, nella Team World Cup 2018, le due finali, maschile e femminile, saranno teatro della doppia sfida tra le due potenze di questo sport, in accordo con le teste di serie assegnate all’inizio della manifestazione. Di seguito tutti i risultati odierni. Torneo maschile Semifinali Cina-Inghilterra 3-0 Corea del Sud-Giappone 2-3 Torneo femminile Semifinali Giappone-Corea del ...

Tennis - Camila Giorgi ricorre al Tar del Lazio. Niente riavvicinamento con la FIT : verso l’ennesima esclusione in Fed Cup : Quando tutto sembrava potersi risolvere, ecco che la vicenda Camila Giorgi-FIT vive di un nuovo episodio, proprio nel giorno in cui la capitana Tathiana Garbin comunicherà le convocate per la sfida del 10 e 11 febbraio contro la Spagna. In quell’elenco sembrava poterci essere anche la Tennista marchigiana, almeno dopo il tentativo di riavvicinamento tra lei e la Federazione. Niente affatto: Camila ha presentato ricorso al Tar del Lazio ...

Tennis - Ranking ATP (29 gennaio) : Roger Federer avvicina Rafael Nadal. Sale ancora Fabio Fognini : Dopo il favoloso back-to-back agli Australian Open, l’elvetico Roger Federer si avvicina all’iberico Rafael Nadal nel Ranking ATP: tra i due mostri sacri della racchetta ora ci sono soltanto 155 punti. Lontano anni luce il resto del mondo: il croato Marin Cilic, runner up a Melbourne, guadagna tre posti e si porta al numero tre, davanti al bulgaro Grigor Dimitrov, insidiato anche dal tedesco Alexander Zverev. Al sesto posto ora ...

Tennis : una nuova Camila Giorgi quella di Sydney? Fit e la marchigiana si riavvicinano : Ce lo stiamo chiedendo tutti: è davvero una nuova versione quella di Camila Giorgi a Sydney? Aver battuto in sequenza Sloane Stephens, Petra Kvitova e Agnieszka Radwanska, guadagnando la semifinale del WTA non è cosa di tutti i giorni. marchigiana che già, in passato, si era esaltata con le Tenniste top, esprimendo il meglio del suo Tennis “all-in”. A Sydney però qualcosa di diverso si sta vedendo. L’azzurra infatti non sembra ...