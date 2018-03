Tennis | Emozioni e grandi sfide al Circolo Sandigliano

newsbiella

: RT @federtennis: Sono in vendita i biglietti per Italia vs Francia e Italia vs Belgio: non perdere l'occasione di provare dal vivo le emozi… - flamminiog : RT @federtennis: Sono in vendita i biglietti per Italia vs Francia e Italia vs Belgio: non perdere l'occasione di provare dal vivo le emozi… - Fulvia_Fognini : RT @federtennis: Sono in vendita i biglietti per Italia vs Francia e Italia vs Belgio: non perdere l'occasione di provare dal vivo le emozi… - federtennis : Sono in vendita i biglietti per Italia vs Francia e Italia vs Belgio: non perdere l'occasione di provare dal vivo l… -

(Di martedì 20 marzo 2018) Domenica 18 marzo sarà una data da ricordare per gli appassionati e i protagonisti scesi in campo alregalate in campo dalle squadre impegnate nella ...