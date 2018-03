Tekken 7 : Disponibile il NOCTIS LUCIS CAELUM PACK! : Bandai Namco è lieta di annunciare, che a partire da oggi è ufficialmente Disponibile il NOCTIS LUCIS CAELUM PACK per TEKKEN 7, il quale include NOCTIS come personaggio giocabile e il livello esclusivo “HAMMERHEAD”, oltre alle musiche di sottofondo “Stand Your Ground / FINAL FANTASY XV” e “APOCALYPSIS NOCTIS Remix / TEKKEN 7” e 5 costumi per NOCTIS! NOCTIS arriva in TEKKEN 7 NOCTIS ...

Tekken Mobile è disponibile da oggi in Italia : Finalmente ci siamo, a distanza di qualche tempo dall'annuncio ufficiale di Tekken Mobile, vi comunichiamo che a partire da oggi i giocatori Italiani potranno cimentarsi con la versione Mobile del celebre picchiaduro.Bandai Namco annuncia oggi che Tekken Mobile è disponibile in Italia e Regno Unito, Germania, Austria, Svizzera, Francia, Spagna, Russia, Benelux, Singapore.Inoltre, come svelato recentemente, grazie alle 1.500.000 preregistrazioni ...

Tekken Mobile è disponibile per Android in versione beta : Tekken Mobile è un picchiaduro che punta a portare su smartphone un'esperienza simile a quella della serie che ha avuto successo su PC, console e sale giochi, ma con un gameplay studiato per i dispositivi mobili che prevede l'utilizzo di carte da gioco per eseguire le varie mosse e che saranno parte di un deck che il giocatore potrà costruirsi per ogni lottatore. L'articolo Tekken Mobile è disponibile per Android in versione beta è stato ...

Tekken Mobile è disponibile per Android in versione beta : Tekken Mobile è un picchiaduro che punta a portare su smartphone un'esperienza simile a quella della serie che ha avuto successo su PC, console e sale giochi, ma con un gameplay studiato per i dispositivi mobili che prevede l'utilizzo di carte da gioco per eseguire le varie mosse e che saranno parte di un deck che il giocatore potrà costruirsi per ogni lottatore. L'articolo Tekken Mobile è disponibile per Android in versione beta è stato ...