Tecnologia & salute | l’Intelligenza Artificiale ha scoperto 6 000 specie di virus

Tecnologia & ambiente : sviluppata la prima batteria ricaricabile ai protoni : sviluppata la prima batteria ricaricabile ai protoni: “Il carbonio, principale componente nella nostra batteria ai protoni, e’ abbondante e di basso costo a paragone sia con le leghe di metalli che immagazzinano idrogeno, sia con il litio stesso. E’ anche più ecocompatibile nella sua produzione“, dichiara John Andrews del Royal Melbourne Institute of Technology, il responsabile del progetto, pubblicato ...

Ambiente & Tecnologia : il letame per riscaldare le case e ridurre le emissioni di gas serra : Il letame potrebbe essere una fonte sostenibile di energia rinnovabile per aiutare a ridurre le emissioni di gas serra che causano il riscaldamento globale. I ricercatori dell’University of Waterloo stanno sviluppando una tecnologia per produrre gas naturale rinnovabile dal letame così che possa essere aggiunto al sistema di fornitura di energia per riscaldare le case e alimentare le industrie. Questo eliminerebbe i gas particolarmente nocivi ...

Ambiente & Tecnologia : entro il 2020 gli smartphone saranno i dispositivi più inquinanti : Secondo quanto emerso da uno studio di due docenti dell’Università McMaster in Canada, entro il 2020 gli smartphone saranno i dispositivi più inquinanti per l’Ambiente: l’85% del gas serra prodotto da questa tipologia di apparecchiatura elettronica proviene dal ciclo produttivo. “Per ogni messaggio di testo, ogni telefonata, ogni video c’è un data center che consuma molta energia e continua ad essere alimentato da ...

Salute & Tecnologia : adolescenti iperconnessi - ecco quali sono i campanelli d’allarme : Dal 22° Congresso nazionale della Società italiana di psicopatologia di Roma arriva un dato allarmante: circa il 13% degli adolescenti iperconnessi è a rischio dipendenza patologica e sono in aumento tra i 14 e i 18 anni disturbi quali ansia, depressione, insonnia e difficoltà cognitive. Il motivo sarebbero proprio le troppe ore trascorse davanti a smartphone e altri dispositivi: più di 6 al giorno. “I giovani 3.0 non riescono proprio a ...

Salute & Tecnologia : da Google un algoritmo per prevenire malattie cardiache : Grazie ad analisi della parte interna dell’occhio ed impiegando l’Intelligenza artificiale, Google (precisamente gli scienziati di Google e Verily, la divisione medica di Alphabet) ha elaborato un algoritmo per la prevenzione delle malattie cardiache: dotati di fotocamera e microscopio i medici possono raccogliere dati come la pressione sanguigna, l’età e poi subentra il software, che sviluppa una previsione sul fattore di ...

Pyeongchang - Sport & Tecnologia : dagli intoppi alla Vision - cosa offre l'olimpiade coreana : Auspicabile anche in Italia, in vista della distribuzione dei diritti media del calcio il live streaming via social. Infine, i robots utilizzati per customer service, versare drink, pulire le stanze ...