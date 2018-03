Teatro | sul palco del Massimo va in scena ' Fra Diavolo' di Auber

Da Calamandrei a Schmitt sul palco di Velia Teatro : VeliaTeatro, la nota rassegna sulla espressione tragica e comica del Teatro antico che si svolge in estate nel Parco Archeologico di Elea-Velia, promuove per giovedì 22 e sabato 24 marzo due ...

Elena Sofia Ricci - battuta sul Teatro tenda di Massa. Scoppia la polemica / VIDEO : Sulla sua pagina Facebook la Ricci ieri sera ha ironizzato contro il tendone da circo all'interno del quale, dal 21 dicembre scorso, si tengono gli spettacoli di prosa dopo il sequestro del teatro ...

Elena Sofia Ricci - battuta sul Teatro Teatro tenda di Massa. Scoppia la polemica / VIDEO : Sulla sua pagina Facebook la Ricci ieri sera ha ironizzato contro il tendone da circo all'interno del quale, dal 21 dicembre scorso, si tengono gli spettacoli di prosa dopo il sequestro del teatro ...

Qualcuno volò sul nido del cuculo al Teatro Savoia di Campobasso - regia di Alessandro Gassmann : In questo caso, le videografie, che spesso utilizzo nei miei spettacoli, mi permetteranno di tradurre in immagini i sogni e le allucinazioni dei cosiddetti "diversi". L'obiettivo che mi pongo è, come ...

Il Teatro Massimo di Palermo in prima pagina sul New York Times : 'Simbolo anti-mafia' : La didascalia parla di un Teatro sempre alla ricerca di modi per ampliare la sua offerta di spettacoli . Ed il biglietto da visita del lungo articolo che compare a pagina 3, firmato dal giornalista ...

Progetto "Diteca" per il Teatro - presentati i risultati : Il programma "Diteca" area Nord, avviato nel mese di giugno 2017, si è concluso il 10 marzo 2018 ed ha coinvolto 15 compagnie teatrali, con 42 spettacoli allestiti in 17 location, oltre 50 artisti ...

Catania - squilli di cellulare a Teatro : Raoul Bova non torna sul palco : Se perfino a teatro non riusciamo a tenere i cellulari spenti per un paio d’ore allora sì, c’è un problema. E’ quanto accaduto al teatro Metropolitan di Catania, dove è andato in scena lo spettacolo Due che vede protagonisti Chiara Francini e Raoul Bova. Una serata rovinata (tanto per il pubblico quanto per gli attori) dai continui squilli provenienti dagli smartphone di parte dei presenti in platea. LEGGI: Lutto per Raoul ...

Raoul Bova a Teatro interrotto da continui squilli di cellulare : l’attore si arrabbia e non rientra sul palco : A teatro con il cellulare acceso. Che, per giunta, squilla o riceve messaggi. Tanto da far arrabbiare, e molto, attore e produttore. E’ successo a Catania, al Metropolitan, dove Raoul Bova era di scena con Chiara Francini per lo spettacolo Due. “Al prossimo telefonino che sentiamo squillare in sala, interrompiamo lo spettacolo”: queste le parole del produttore che, secondo la Nuova Sicilia, è salito sul palco approfittando ...

Sul palco del Teatro Mancinelli Geppi Cucciari è 'Perfetta'. Appuntamento mercoledì 14 marzo : Noto volto televisivo, dopo l'esordio a Zelig del 2001 si è destreggiata tra spettacoli teatrali come il musical La famiglia Addams e abili conduzioni radiofoniche e televisive, tra cui quelle per il ...

“Ho un tumore al cervello”. L’amata cantante confessa il suo male. Sale sul palco nel Teatro sold out - canta ma dimentica le parole. Poi il malore - la corsa in ospedale e la terribile diagnosi : “Una tragedia - stava combattendo anche contro il tumore al seno” : Tutto è iniziato durante un’esibizione. Nel corso di un concerto di fronte a una platea adorante ha iniziato a dimenticare le parole. Per un’artista di lungo corso come lei era una cosa stranissima. Poi dopo lo spettacolo un malore, il ricovero e poi la terribile diagnosi. Lorna Luft attrice e cantante statunitense, attiva in campo teatrale, televisivo e cinematografico, figlia di Judy Garland e del produttore Sid Luft e ...

Spellbound Contemporary Ballet porta sul palco del Teatro Rossini di Lugo le Rossini Ouvertures : Ravenna-PageDetail728x90_320x50-1 Dice Mauro Astolfi sullo spettacolo : "La lettura della cronaca dell'epoca sulla vita di Gioachino Rossini, quello che di lui dissero altri grandi compositori, in ...

Castelnuovo : il sipario del Teatro Alfieri si apre sul De rerum natura : Lo spettacolo vedrà muoversi sei protagonisti in una coreografia ispirata al De rerum natura di Lucrezio, poema che svela con delicata poesia contenuti che hanno anticipato la scienza moderna, la ...

Elena e Lila : il ritorno della 'zingara' Cloris Brosca sul palco del Teatro Boni in occasione della Festa della donna : Entrambi gli spettacoli inizieranno alle ore 17.30 . Per informazioni: www.TeatroBoni.it 334.1615504 0763.733174

"L'arte di saper invecchiare" sul palco del Teatro "I Portici" di Fossano : La Compagnia Torino Spettacoli affonda le sue radici sessantennali nell'attività del grande pioniere Giuseppe Erba e nella sua straordinaria esperienza produttiva, in Italia e nel mondo. E' però con ...