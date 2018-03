Tablet per leggere libri | quale comprare

Stampanti istantanee portatili per smartphone e Tablet : Gli smartphone sono elementi importanti della nostra quotidianità e le loro prestazioni in continuo miglioramento fanno sì che ormai anche la fotografia sia quasi esclusivamente affidata ad essi. Ma una foto stampata – si sa – ha tutto un altro significato: ecco perché a breve vedremo le migliori Stampanti per smartphone! In effetti, proprio a valle dei ragionamenti appena fatti, molte famose case produttrici hanno iniziato a ...

Yolo - la soluzione per proteggere smartphone e Tablet è digitale : smartphone e tablet sono sempre più centrali nelle nostre vite e sono diventati nel tempo delle vere e proprie piattaforme multiscopo. Grazie a questi device, infatti, gestiamo la nostra vita social, facciamo shopping online, accediamo agli abbonamenti per i servizi di streaming e utilizziamo l’e-banking per i pagamenti in remoto o contactless. Secondo il 14esimo rapporto Censis sulla comunicazione, divulgato lo scorso ottobre, “il ...

Arriva sul Google Play Store per Tablet una nuova interfaccia per le pagine delle app : Direttamente da Big G Arriva una novità meramente estetica che riguarda il Google Play Store per i tablet. A beneficiare dei nuovi cambiamenti estetici sono soltanto le pagine delle app che ora, dopo aver occupato per tutta la larghezza gli ampi schermi dei tablet, hanno ora a disposizione una sola colonna centrale sfumata ai lati. L'articolo Arriva sul Google Play Store per tablet una nuova interfaccia per le pagine delle app proviene da ...

La tenda per usare smartphone e Tablet anche nella doccia : (Foto: Screenholder) smartphone e tablet ormai si insinuano nella nostra quotidianità praticamente in ogni occasione — al ristorante durante un appuntamento a due, in spiaggia, al cinema — eppure da luoghi sacri come la cabina della doccia erano rimasti finora relativamente lontani. Ebbene, uno degli ultimi avamposti liberi dalle interferenze di smartphone e tablet sta per capitolare con l’arrivo di Screenholder, una tenda per doccia in ...

5 Tablet per bambini in offerta su Amazon. Guida alla scelta giusta : È inutile nasconderlo: anche i bambini più piccoli sono attratti dal mondo dei tablet e dei cellulari. E non potrebbe essere altrimenti, l'esempio dato dai genitori alla fine è questo: un oggetto - che sia tablet o cellulare - con cui passare tanto tempo, che ci incanta e ci fa dimenticare di tutto il resto. Questo non vuol dire però che gli strumenti che usiamo noi quotidianamente siano adatti anche ai più ...

Smartphone - Notebook e Tablet in Super Offerta su Gearbest : Gearbest continua a lanciare offerte e noi abbiamo selezionato gli Smartphone, i Tablet e i Notebook più interessanti e più scontati con tanto di codici sconto Smartphone, Tablet e Notebook scontati su Gearbest fino al 50% Gearbest continua con le Super offerte e nel con il MWC 2018 appena terminato, ha lanciato tantissime offerte su decine di Smartphone, […]

Nuovi firmware per Samsung Galaxy a fine febbraio 2018 : gli smartphone e i Tablet aggiornati : L’azienda coreana ha diffuso una serie di Nuovi firmware nelle ultime ore che stanno aggiornando alcuni smartphone e tablet Samsung Galaxy: i dettagli.Nelle ultime ore, e praticamente a fine febbraio 2018, il colosso coreano ha rilasciato una serie di aggiornamenti firmware per alcuni smartphone e tablet Samsung Galaxy che vi andiamo ora ad elencare.Samsung Galaxy aggiornati a fine febbraio 2018: i tablet e gli smartphone con Nuovi ...

Huawei MediaPad M5 e MediaPad M5 Pro ufficiali : buone specifiche per tre Tablet ligi alla tradizione : Al Mobile World Congress 2018 di Barcellona Huawei presenta due nuovi tablet: Huawei MediaPad M5 e Huawei MediaPad M5 Pro. Ottime caratteristiche tecniche, un design classico ed elegante oltre che in linea con la tradizione e prezzi di listino in linea con la concorrenza basteranno a convincere gli utenti ormai un po' titubanti a riconsiderare il settore tablet? L'articolo Huawei MediaPad M5 e MediaPad M5 Pro ufficiali: buone specifiche per tre ...

Da ePRICE arrivano le “Super Offerte” : sconti fino al 70% anche su smartphone e Tablet : ePRICE ha deciso di lanciare le sue "Super Offerte", che fino a martedì prossimo offriranno sconti fino al 70% su una vasta selezione di prodotti d'elettronica. Non possono mancare ovviamente gli smartphone e tablet Android, tra cui Samsung Galaxy S8 e Galaxy Tab S2 L'articolo Da ePRICE arrivano le “Super Offerte”: sconti fino al 70% anche su smartphone e tablet è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Le migliori penne per scrivere su Tablet o smartphone : Se avete appena acquistato un nuovo dispositivo touch screen come un tablet o uno smartphone e sperate di poterli usare come sostituti dei quaderni di carta allora potreste scontrarvi con qualche problema. Attualmente infatti la stragrande maggioranza degli schermi touch di questi dispositivi non prevede di essere usato con una penna perché la tecnologica che permette di scrivere come se fosse un foglio di carta su tablet e smartphone è ...

Tablet per giocare : i migliori da comprare : Sei stufo di poter giocare solamente a console come PlayStation e Xbox? Sei un tipo sempre in movimento, che torna a casa a fine giornata e preferisce intrattenersi in mobilità? Questo articolo fa per te! Andiamo a vedere quali sono i migliori Tablet da comprare per giocare! Premessa Criteri da osservare in un Tablet Guida all’acquisto di alcuni Tablet Premessa Non tutti considerano i Tablet come alternativa alle blasonate console di ...

Lombardia - finti Tablet del referendum : costati 23 milioni - sono inservibili per gli studenti : MILANO Per 24.400 voting machine la Regione Lombardia ha speso 23 milioni di euro. Era il 22 ottobre 2017 quando gli apparecchi elettronici hanno sostituito , male per la verità, dato che il sistema ...