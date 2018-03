Svelato l' Atari VCS alla GDC 2018

eurogamer

(Di martedì 20 marzo 2018)Game Developers Conferenceha compiuto un altro passo nel presentare la sua piattaforma hardware imminente, che ora ha un nome ufficiale:VCS.VCS sta per "Video Computer System", quello che era precedentemente noto con il nome in codice "box". Verrà fornito con un joystick retro e un controller moderno, e secondo il comunicato stampa la data di pre-ordine sarà annunciata nel mese di aprile.Comprenderà molti giochi retrò, ma, come riporta Dualshockers, apprendiamo che il sistema offrirà di più, visto chepunta a renderlo un "dispositivo completamente nuovo, connesso e progettato per il salotto di oggi".Read more…