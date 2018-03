Superlega | la curva si ribella | salta la diretta tv di Trento-Verona?

Blastingnews

: Situazione attuale: da un momento all'altro sverrò per l'ansia... E sono a casa. Figuriamoci se fossi in curva...… - MalikaCambiaghi : Situazione attuale: da un momento all'altro sverrò per l'ansia... E sono a casa. Figuriamoci se fossi in curva...… -

(Di martedì 20 marzo 2018) Siamo ancora ai quarti di finale che decideranno chi sarà la squadra Campione d'Italia, ma il clima è già rovente in alcuni palazzetti. Però questo clima non è dovuto all'alta intensità delle partite giocate, ma purtroppo per una decisione considerata assurda dai tifosi di(e, anche se non si sono fatti sentire con un comunicato ufficiale, molto probabilmente anche dai supporters di) riguardante il giorno e l'orario di gioco stabiliti per la partita decisiva, Gara 3, che sarà un match da "dentro o fuori" per queste due formazioni. Infatti la serie dei quarti di finale Playoff Scudetto UnipolSai 2018, più precisamente questo incontro che vedrà affrontarsi Diatec Trentino e Calzedoniaper la terza e decisiva sfida, è stato programmato per sabato 24 marzo alle ore 18 al BLM Group Arena di. ...