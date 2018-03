Sudden Strike 4 per Xbox One ha una data di uscita

eurogamer

(Di martedì 20 marzo 2018)4 di Kalypso Media, già recensito sulle nostre pagine, arriverà suOne il 25 maggio con la European Battlefields Edition. Questa includerà il gioco base insieme ai contenuti Battle of Kursk, Road to Dunkirk e Finland - Winter Storm, inoltre sono anche previste tre mappe esclusive per la versioneOne.Disponibile anche per PS4 e PC a partire da agosto 2017,4: European Battlefields Edition include cinque campagne con 31 missioni complessive. Potrete comandare oltre 120 unità diverse e 14 comandanti. Le forze russe e tedesche diventano disponibili in Battle of Kursk mentre Road to Dunkirk porta quattro nuove missioni, due nuovi comandanti e 10 nuove unità. Finland - Winter Storm aggiunge sei nuove missioni, tre nuovi comandanti e 19 veicoli.I giocatori possono anche partecipare al multiplayer competitivo contro altri o contro l'IA in 20 mappe. Qui ...