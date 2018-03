Studente di 19 anni scompare mentre è in gita con i compagni | trovato morto in un parco

RAPIMENTO ALDO MORO/ 'I miei ricordi di Studente - 10 anni bruciati nel sangue e nel fallimento' : Il 16 marzo le Brigate Rosse rapirono il Presidente della Democrazia Cristiana ALDO MORO, che poi venen ritrovato cadavere il 9 maggio successivo. PAOLO VITES

RAPIMENTO ALDO MORO/ "I miei ricordi di Studente - 10 anni bruciati nel sangue e nel fallimento" : Il 16 marzo le Brigate Rosse rapirono il presidente della Dc ALDO MORO, che poi venne ritrovato cadavere il 9 maggio successivo. PAOLO VITES ricorda quel giorno e quelli che seguirono(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 06:09:00 GMT)STRAGI DI BOLOGNA E USTICA/ Il prezzo (salato) del "tradimento" di ALDO MORO, int. a S. SechiSEGRETI DI STATO/ Dal Lodo MORO alle stragi, i silenzi di un testimone scomodo, di S. Sechi

Trento - esce dal liceo classico e scompare : il mistero dello Studente di 16 anni. Lo cercano anche con i droni : Ancora nessuna notizia dalle montagne dell'Alto Garda di Marco Boni, lo studente di 16 anni di Tione , Trento, scomparso da venerdì scorso. Il ragazzo, uscito dal liceo classico Maffei di Riva, aveva ...

Marco Boni - Studente di 16 anni scomparso : tutto il paese lo cerca : Marco Boni, 16enne di Tione (Trento), è scomparso da venerdì sera, 16 febbraio. Per parenti, amici, compagni di scuola e conoscenti sono ore di angoscia. Nell'Alto Garda ...

Studente DA' UN PUNGNO ALLA PROF/ Perché a 15 anni non ci si aspetta più niente? : In provincia di Forlì, in una scuola media, un ragazzino ha sferrato un pugno a una docente. Di chi è la responsabilità di quanto sta accadendo? PIERLUIGI CASTAGNETO(Pubblicato il Sun, 18 Feb 2018 06:08:00 GMT)VIOLENZA A SCUOLA/ Fragili e pieni di rabbia: che differenza c'è tra noi e gli Usa?, di M. VitaliGENITORE PICCHIA PROF DEL FIGLIO/ Chi ha seminato buonismo ora raccoglie video & botte, di G. Lauretano

Strage a scuola in Florida - almeno 17 morti : l'autore è un ex Studente di 19 anni : almeno 17 morti, giovani studenti e professori. Quindici persone ancora in ospedale. E’ questo il bilancio, che potrebbe ulteriormente peggiorare, della sparatoria che nel giorno di San Valentino ha sconvolto una scuola superiore a Parkland...

Roma : controlli al Casilino - arrestato Studente pusher di 19 anni : Roma: Carabinieri arrestano al Casilino uno studente pusher di 19 anni Roma – I Carabinieri della Stazione Roma Quadraro hanno arrestato uno studente Romano di... L'articolo Roma: controlli al Casilino, arrestato studente pusher di 19 anni su Roma Daily News.

Abusi su Studentessa di 15 anni : il professore del liceo Massimo torna a casa : Ottiene gli arresti domiciliari Massimo De Angelis, il professore del liceo Massimo di Roma arrestato con l'accusa di Abusi nei confronti di una 15enne. Il gip Annalisa Marzano ha disposto la ...

Zaray - morta a 12 anni in ospedale : una Studentessa poteva salvarla - fu zittita Errori in sala operatoria|foto : Zaray Coratella, 12 anni, morì nel corso di un'operazione al femore. Elisiana Lovero, 33 anni, intuì che cosa stava accadendo e chiese il farmaco salvavita: «Mi dissero che non c'era, il termometro che mi diedero era rotto. Poi mi allontanarono»

Muore a 12 anni in ospedale per un intervento al femore. Una Studentessa poteva salvarla - ma fu zittita : "Ho ipotizzato in maniera esplicita che potesse trattarsi di ipertermia maligna. Ho toccato la fronte della paziente che sembrava calda". Zaray Coratella è morta a 12 anni nel corso di un'operazione al femore. Elisiana Lovero, 33 anni, era una studentessa e intuì che cosa stava accadendo e chiese il farmaco salvavita: "Mi dissero che non c'era, il termometro che mi diedero era rotto. Poi mi allontanarono". Oggi, con l'inchiesta in ...