Strisce blu a Ragusa | dal 16 marzo gestite da ditta di Messina

Torino - Strisce blu : per il Tar è giusto che i ricchi paghino di più : Via libera agli abbonamenti per le strisce blu differenziati in base al reddito Isee dei cittadini. Lo ha stabilito la sentenza del Tar del Piemonte. Il tribunale amministrativo ha infatti respinto i ricorsi presentati da due cittadini torinesi che contestavano l'aumento degli abbonamenti di sosta per i residenti in base all’attestazione Isee. In particolare, i cittadini contestavano l’atto del Consiglio perché ...