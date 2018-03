ilfattoquotidiano

: Stone Temples Pilots, il nuovo album della band che sconfigge la morte - Cascavel47 : Stone Temples Pilots, il nuovo album della band che sconfigge la morte -

(Di martedì 20 marzo 2018) Sopravvivere al proprio frontman rappresenta un compito arduo quanto il più delle volte inutile. GliTemplecome molti di noi li hanno apprezzati, ad esempio, sono finiti forse ben primascomparsa del camaleontico Scott Weiland – stroncato nel 2015 da un’overdose causata da un mix di droghe e alcool -, smarrendosi dopo il loro ultimoveramente ispirato. N° 4, per essere precisi, uscito nel 1999. Nel mezzo, solo il compianto cantante californiano aveva dimostrato di potersi emancipare dalla sicurezza di una delledi maggior successo dello scorso decennio sfornando un disco come 12 Bar Blues prima di naufragare rovinosamente (tra un’uscita di prigione e l’altra) in quell’oceano di mezze intenzioni che era il progetto all-star Velvet Revolver. Dopo aver battuto un sentiero ben più sciapo con Chester Bennington – cantante dei Linkin ...