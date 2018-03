ilfattoquotidiano

: Stereotipi di genere, “i ragazzi si immaginano ingegneri e medici, le ragazze insegnanti. Preconcetti trasmessi in… - Cascavel47 : Stereotipi di genere, “i ragazzi si immaginano ingegneri e medici, le ragazze insegnanti. Preconcetti trasmessi in… - Uni_Insubria : Appuntamenti #uninsubria in breve: 23/03 #Varese: ore 15: Giornata studio su stereotipi di genere ore 17.30: Enigm… - lucreziazambel1 : RT @ValoreD: #InspirinGirls: perché ispirare le ragazze nelle scuole medie? Perchè a 8 anni i bambini limitano le loro #aspirazioni in bas… -

(Di martedì 20 marzo 2018) “Il futuro è come lo vuoi”. A dirlo alle bambine eche devono decidere che cosa fare da grandi sono le role model che partecipano al progetto internazionale Inspiring girls, portato in Italia nel 2017 da Valore D. Che il 20 marzo ha presentato una campagna video (in onda su Real Time) per presentare l’iniziativa raccontata sull’ultimo numero di Fq Millennium, il mensile diretto da Peter Gomez. Valore D, che​ raggruppa grandi imprese impegnate a sostenere la leadership femminile in Italia, ha anche diffuso i risultati di una ricerca Ipsos condotta tradelle scuole medie​. Quello che emerge ​è una visione del futuro ancora fortemente influenzata daglidi. Mentre isio informatici, le loro compagne aspirano ad essere, veterinarie o avvocat​esse​. ​Queste aspettativ​e sono ...