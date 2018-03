Stefano Cucchi | un teste | ' Mi disse che con lui i Cc si erano divertiti'

' Stefano Cucchi era gonfio come una zampogna' - un teste al processo bis - : Roma, 20 mar. , askanews, 'Quando ho visto Stefano la prima volta stava 'acciaccato', era gonfio come una zampogna, aveva ematomi sul viso e sugli zigomi, era viola, perdeva sangue da un orecchio, gli ...

Caso Cucchi - un detenuto : "Stefano era gonfio di botte - mi disse che i carabinieri si erano divertiti a pestarlo" : "Stefano mi disse che con lui i carabinieri si erano 'divertiti'. Era ridotto che sembrava una zampogna, in quelle condizioni non doveva essere portato in carcere". È quanto ha affermato Luigi Lainà, che incontrò Stefano Cucchi nel centro clinico di Regina Coeli, dove si trovava anche lui, la notte tra il 16 e il 17 ottobre del 2009, nel corso del processo davanti alla I corte d'Assise che vede imputati cinque carabinieri ...