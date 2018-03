Statali | una parte degli aumenti è “a tempo” Dal 2019 chi guadagna meno perderà fino a

CONTRATTI Statali/ Rinnovo Scuola : Fedeli - “non è una mancetta - è un primo passo” (ultime notizie) : CONTRATTI STATALI, ultime notizie e novità di oggi 19 febbraio: pro e contro sul Rinnovo Scuola per i docenti. Forti critiche da Anquap sui comparti Centrali e Miur(Pubblicato il Mon, 19 Feb 2018 14:20:00 GMT)

Statali - busta paga extra a fine mese con gli arretrati : ecco l'una tantum : Per il primo comparto, nel quale si trovano poco meno di 550 mila lavoratori, i tempi dovrebbero essere piuttosto stretti: dopo che il ministero dell'Economia ha dato il via libera all'integrazione ...

Statali - il governo vara una raffica di aumenti per 450mila dipendenti : Nuovo contratto, per i dipendenti pubblici il 2018 si apre con una raffica di buone notizie. "Ci sono oggi le condizioni normative ed economiche per, dopo 9 anni, rinnovare il contratto a tutti i 3,3 milioni di dipendenti...

Madia : "Statali - dopo 8 anni il rinnovo era dovuto. E una partecipata su tre chiuderà" : C'è una struttura al hoc al ministero dell'Economia, che ha ricevuto finora 8.771 piani di razionalizzazione delle partecipate. La risposto l'83%, delle amministrazioni, mancano i piccoli comuni che ...

Statali - dal Governo via libera al contratto. 'Una tantum da febbraio - aumento di 85 euro da marzo' : C'è il via libera del Governo all'accordo sul contratto degli Statali . Il Cdm, secondo quanto apprende l'ANSA, ha detto sì all'intesa del 23 dicembre tra sindacati e Aran, l'Agenzia che tratta per la ...

Statali - verso l'ok al contratto : "Tempi stretti per arretrati a febbraio". Una tantum fino a oltre 700 euro : Sul contratto degli Statali i conti tornano. Secondo quanto si apprende, l'accordo per il rinnovo trova il parere positivo della Ragioneria generale dello Stato. l'ok era atteso ma era...

Statali - stretta sulle visite fiscali : più di una - anche nei weekend : visite fiscali con controlli a ripetizione, soprattutto a ridosso del fine settimana o in prossimità delle feste. Incentivi economici ai medici per spingerli a effettuare più accertamenti nelle zone d'...