Statali | ecco la fregatura | una parte degli aumenti è ' a tempo'

Contratto Statali/ Rinnovo Enti Locali firmato : ecco cosa cambia (ultime notizie) : Contratti statali, cosa cambia dopo il Rinnovo del comparto Enti Locali firmato due giorni fa: ultime notizie, prossimo step Rinnovo Sanità. Aumento stipendi e nuove procedure(Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 01:56:00 GMT)

Contratti Statali/ Pro e contro sul rinnovo docenti : ecco cosa cambia (ultime notizie) : Contratti statali, ultime notizie e novità di oggi 19 febbraio: pro e contro sul rinnovo Scuola per i docenti. Forti critiche da Anquap sui comparti Centrali e Miur(Pubblicato il Mon, 19 Feb 2018 01:20:00 GMT)

Ultime contratti Statali 2018 - novità oggi 14/2 : ecco gli aumenti di stipendi : Arrivano gli aumenti degli stipendi e gli arretrati con i rinnovi dei contratti degli statali 2018. I nuovi contratti riguardano circa due milioni di statali, mentre mancano ancora all'appello il contratto della sanità e degli enti pubblici. Gli aumenti degli stipendi vanno da un minimo di 63 euro ad un massimo di 136 euro a seconda dei nuovi comparti della Pubblica amministrazione, riformati dal ministro Marianna Madia. Nel dettaglio, il ...

Statali - busta paga extra a fine mese con gli arretrati : ecco l'una tantum : Per il primo comparto, nel quale si trovano poco meno di 550 mila lavoratori, i tempi dovrebbero essere piuttosto stretti: dopo che il ministero dell'Economia ha dato il via libera all'integrazione ...

Contratti Statali 2018 - scuola : ecco quanto sono - al netto - aumenti e arretrati Video : A quanto corrispondono, al netto, gli aumenti degli stipendi dei docenti e del personale Ata della #scuola e gli arretrati per il 2016 e 2017 che si percepiranno con il rinnovo dei #Contratti statali 2018? Il sindacato Anief ha fatto i conti sulle nuove buste paga dei docenti e degli Ata sugli importi lordi degli aumenti del contratto. In ogni busta paga, informa il sindacato, dovrebbe essere decurtato almeno il 35 per cento medio, dunque gli ...

Ultime Statali 2018 - firmato contratto scuola : stipendi - ecco le buste paga : E' arrivata la firma sul contratto degli statali della scuola 2018 con la definizione degli aumenti degli stipendi dei docenti e del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (Ata), nonché la regolamentazione di altre materie, tra le quali il bonus di merito dei docenti, la Carta per la formazione degli insegnanti e le ore pomeridiane. Interessati al nuovo contratto della scuola, dopo molti anni di blocco delle trattative, circa un milione ...

Ultime contratti Statali 2018 - oggi 27/1 : scatti e arretrati - ecco la buste paga Video : E' arrivato nella notte tra giovedì 25 e venerdì 26 gennaio 2018 il rinnovo del #contratto degli #statali dei settori di Polizia, dei Carabinieri, dei Finanzieri e delle Forze armate. Si tratta dei corpi dei militari e di polizia che vedranno crescere i propri stipendi non solo grazie agli aumenti lordi mensili previsti dall'accordo della Madia con i sindacati, ma anche dei 150 milioni di euro da suddividere per la specificita' del settore, ...

Orari flessibili - ferie solidali e welfare per i figli : ecco le novità del contratto degli Statali : Orari flessibili, ferie solidali, welfare per i figli, congedi per chi diventa genitore e per le donne vittime di violenza. Sono alcune delle novità del contratto degli statali che guarda con ...

Contratti Statali Scuola-Polizia : ecco le date per il pagamento degli arretrati : Agli insegnanti e ai vigili del fuoco verranno presto erogati gli arretrati. Ad annunciarlo è stato NoiPA, che ha reso noto anche le date in cui verrà pagato lo stipendio dei dipendenti pubblici questo gennaio, annunciando infatti due emissioni urgenti. NoiPA: le date, cedolino entro stasera 18 gennaio 2018 Nel dettaglio per consentire il pagamento delle retribuzioni arretrate ( emissioni urgenti) al personale supplente breve e saltuario della ...

CONTRATTI Statali/ Rinnovo Scuola : ecco cosa chiedono i sindacati (ultime notizie) : CONTRATTI STATALI, ultime notizie di oggi 9 gennaio 2018: Rinnovo Scuola, Anief critica Miur. Vigili del Fuoco, Ministro Madia rilancia sugli aumenti e la stabilizzazione(Pubblicato il Tue, 09 Jan 2018 12:50:00 GMT)

Statali - cambiano le 'pagelle' : conteranno le ore lavorate. Dai premi alla carriera - ecco le novità : Stanno per cambiare i criteri per mettere i voti agli Statali . In realtà la materia finora è restata sulla carta ma con il rinnovo dei contratti e la riforma della P.a, sembra venuta l'ora di passare ...

