Staminali | cellule embrionali ridanno la vista a 2 pazienti

Una dieta ipocalorica riattiva le cellule Staminali di riserva dell’intestino : Lo studio, eseguito su animali da laboratorio all’Università della Pennsylvania, ha confermato che un regime alimentare ipocalorico (40% rispetto ad una dieta normale) può essere consigliata in tutti i casi in cui i tessuti intestinali sono sottoposti ad una condizione di stress. I ricercatori hanno scoperto che l’attività rigenerativa era promossa dall’attivazione di cellule staminali di riserva (reserve stem cells), presenti nel lume ...

Cellule Staminali contro menopausa precoce : La speranza degli scienziati è quella di aiutare donne che sono entrate giovanissime in menopausa senza essere ancora diventate madri

Le cellule Staminali bloccano la menopausa precoce : ringiovanite le ovaie di due donne : Il tempo è stato fatto 'scorrere' all'indietro e, grazie all'uso delle cellule staminali, le ovaie di due donne che soffrivano di menopausa precoce sono state fatte 'ringiovanire'. In questo modo i ...

Ringiovanite ovaie di due donne con cellule Staminali : Ringiovanite le ovaie di 2 donne che soffrivano di menopausa precoce grazie ad una terapia basata sulle cellule staminali, prelevate dalle stesse donne, iniettate per la prima volta direttamente nelle ovaie delle pazienti con una tecnica innovativa.Il risultato, presentato al Congresso della Società di endocrinologia Usa a Chicago, è dei ricercatori dell'università dell'Illinois Chicago, che ora vogliono estendere la ...

"Il lungo ed affascinante viaggio della ricerca sulle cellule Staminali" : a Modena incontro con gli studenti delle scuole superiori : ... l'evento consolida con la decima edizione la sua dimensione internazionale, raggiungendo il numero record di 10 paesi europei coinvolti, a testimonianza del crescente interesse verso la scienza e la ...

L'Università di Sassari partecipa ad un evento sulle cellule Staminali : ... l'evento consolida con la decima edizione la sua dimensione internazionale, raggiungendo il numero record di 10 paesi europei coinvolti, a testimonianza del crescente interesse verso la scienza e la ...

15/03/2018 - All'Unimol la giornata dedicata alla ricerca sulle cellule Staminali : ... l'evento consolida con la decima edizione la sua dimensione internazionale , raggiungendo il numero record di 10 paesi europei coinvolti, a testimonianza del crescente interesse verso la scienza e ...

Unistem day : il 16 marzo all’Università di Pisa la giornata sulla ricerca sulle cellule Staminali : Venerdì 16 marzo all’Università di Pisa si svolge l’Unistem day, la mattina dalle 9 alle 13 nella Sala Convegni del Polo Piagge (Via Giacomo Matteotti 11) e il pomeriggio dalle 14,30 alle 16 all’Unità di Biologia Cellulare e dello Sviluppo del Dipartimento di Biologia (Via del Brennero, 4). Unistem day è un evento divulgativo sulla ricerca e sulle cellule staminali rivolto alle scuole superiori, che coinvolge 74 atenei italiani ...

Quali sono le caratteristiche delle cellule Staminali? : Negli ultimi tempi si sente sempre più spesso parlare della possibilità di conservare cellule staminali, che possono essere utilizzate in campo medico. Questo argomento, sempre più trattato sui giornali, in televisione e alla radio, fa nascere una domanda: “Che cosa sono le cellule staminali?”. Le staminali sono cellule differenziate, cioè che non hanno un’identità funzionale definita, sono in grado di autorinnovarsi, ovvero replicandosi ...

Le cure con cellule Staminali nella sclerosi multipla : un solo tipo è impiegato in clinica : Quello delle cellule staminali è uno degli argomenti che più è stato oggetto di false notizie, le cosiddette fake news, negli ultimi anni. Per la sclerosi multipla, ma anche per altre malattie si è creato l’equivoco che fossero disponibili cure basate sulle cellule staminali in grado di guarirle. Così il modo migliore per avere informazioni attendibili su tale argomento è quello di chiederle a uno dei massimi esperti al mondo di queste cure. ...

Torna all'Università la giornata europea per la ricerca sulle cellule Staminali - : ... ma anche le malattie genetiche e il rapporto tra nutrizione e scienza. É inoltre prevista una sessione pomeridiana durante la quale gruppi di studenti, su prenotazione, potranno visitare alcuni ...

ALICE È MORTA - BIMBA SIMBOLO LOTTA ALLA LEUCEMIA/ Non è bastata l'infusione di cellule Staminali della mamma : È MORTA ALICE, non ce l'ha fatta la bambina SIMBOLO della LOTTA contro la LEUCEMIA e che aveva dato il via ALLA nascita della comunità Un Ponte per ALICE sostenuto da Emma Marrone.(Pubblicato il Sun, 04 Mar 2018 16:47:00 GMT)

Sanità : a Reggio Calabria traguardo di 2000 trapianti di cellule Staminali : Il Centro unico regionale trapianti di cellule staminali e terapie cellulari dell’Ospedale metropolitano di Reggio Calabria “Biachi-Melacrino-Morelli” ha effettuato il due millesimo trapianto di cellule staminali. La notizia e’ stata diffusa dalla stessa azienda ospedaliera. Il Centro ha come obiettivo principale la gestione del programma trapianti e terapie cellulari per uso terapeutico per l’utenza residente ...

Staminali : prime cellule riprogrammate con la tecnica del taglia-incolla del Dna : “Volevamo cercare di rispondere alla domanda se si possa riprogrammare una cellula semplicemente sbloccando un punto specifico del genoma, e la risposta è stata positiva“: lo ha dichiarato Sheng Ding, dell’istituto Gladstone a San Francisco, autore dello studio che per la prima volta ha trasformato cellule della pelle dei topi in cellule Staminali, attivando un gene specifico nelle cellule stesse con la tecnica del taglia e ...