Stadio Olimpico | tutto pronto per la Love Cup

Pronostici Champions League / Scommesse e quote - ritorno ottavi : come finirà allo Stadio Olimpico? : Pronostici Champions League: quote e Scommesse per le partite di ritorno degli ottavi di finale. In campo questa sera Roma-Shakhtar e Manchester united-Siviglia.(Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 18:41:00 GMT)

Fabrizio Moro alla conquista dello Stadio Olimpico : Dopo grande il successo del “Pace Live Tour 2017” con due date sold out al PalaLottomatica, il 16 giugno Fabrizio Moro sarà in concerto allo Stadio Olimpico di Roma. Per l’occasione Fabrizio Moro ha dichiarato: «Il 16 giugno faremo un grandissimo concerto allo Stadio Olimpico di Roma… È un sogno che si realizza e che io voglio dedicare a tutti i ragazzi dietro alle transenne, quelli che in questi anni hanno fatto tanti chilometri per venirci a ...

Allo Stadio Olimpico arriva il pulpito del capo ultrà : ...sarà il laboratorio per sperimentare una novità che verrà poi replicata in altri stadi italiani e fa seguito al protocollo firmato a inizio stagione tra Figc e i Ministeri dell'Interno dello Sport, ...

La dedica di Fabrizio Moro per la vittoria a Sanremo al figlio Libero e non solo - aspettando lo Stadio Olimpico : Sul palco dell'Ariston la dedica di Fabrizio Moro subito dopo la proclamazione della vittoria di Sanremo 2018 era stata un tenero pensiero per il figlio Libero, primogenito del cantante, ma a mente fredda Moro ha voluto rivolgere un lungo messaggio al suo pubblico e ha esteso quella dedica a tutti coloro che l'hanno sostenuto in un decennio di carriera. Fabrizio Moro ha debuttato proprio a Sanremo tra le Nuove Proposte con Pensa nel 2007, ...

Rugby - l'Inghilterra batte l'Italia 15-46 (10-17) allo Stadio Olimpico di Roma : I campioni sono autentici schiacciasassi ma gli azzurri chiudono il primo tempo a una sola meta di distanza. Nel finale finisce la benzina e gli uomini di Jones dilagano. Per l'Italia mete di Benvenuti e Bellini.

OLIMPIADI INVERNALI 2018 PYEONCHANG / Villaggi olimpici aperti : l'incredibile caso dello Stadio olimpico : OLIMPIADI INVERNALI 2018 Pyeongchang, lo stadio da 100 milioni di dollari verrà usato solo per quattro eventi. La triste fine del carissimo impianto che durerà solo 45 giorni(Pubblicato il Thu, 01 Feb 2018 21:21:00 GMT)

Lazio - sorridi - hai il doppio dei tifosi allo Stadio : bentornato Olimpico : Una cifra che, come ricorda il 'Corriere dello Sport', è raddoppiata rispetto ai 15mila che erano presenti allo stadio il 5 novembre, il giorno del rinvio della gara . Tre giorni fa, contro il Chievo,...

Corsa di Miguel - quasi 5mila runner all'arrivo nello Stadio Olimpico : è record. Vincono El Mazoury e Console : LA CRONACA DELLA GARA Come lo scorso anno, sul gradino più alto del podio sono saliti due finanzieri. In campo maschile, Ahmed El Mazoury è succeduto a Floriani nell'albo d'oro, vincendo la gara in ...

Il nostro tatro dei sogni. La grande storia dello Stadio Olimpico : Lo Stadio Olimpico è un vecchio amico al quale i romani e gli italiani sono legati dall'affetto più profondo. Ha i capelli bianchi e qualche ruga, ma questi sono dettagli insignificanti. Perché quando ...

Cosa succede se vai allo Stadio Olimpico di Roma con la maglia della Juve? Il VIDEO shock dell’esperimento : La web star Giacomo Carolei, seguito da oltre 110 mila follower su Facebook, lo scorso sabato 6 gennaio ha realizzato un VIDEO per documentare Cosa succede se ti presenti allo stadio Olimpico di Roma con la maglia della Juve. Il VIDEO in poche ore ha superato le 120mila visualizzazioni ma l’ira e le minacce di alcuni pseudo tifosi fotografa una situazione davvero preoccupante. “Da alcune settimane – dichiara Carolei – sto realizzando un ...