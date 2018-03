Serie A - Mancini e Benatia Squalificati per una giornata : Il giudice sportivo di Serie A, in merito al recupero della 26esima giornata Juventus-Atalanta, ha squalificato per una giornata il nerazzurro Gianluca Mancini e il bianconero Medhi Benatia. (AdnKronos) L'articolo Serie A, Mancini e Benatia squalificati per una giornata sembra essere il primo su CalcioWeb.

Squalificati e Diffidati 29^ giornata Serie A 2017/2018 : Squalificati E Diffidati 29^ giornata- Ecco l’elenco degli Squalificati e dei Diffidati del 29° turno di Serie A. Squalificati INTER: nessuno MILAN: nessuno JUVENTUS: nessuno ROMA: De Rossi LAZIO: nessuno NAPOLI: nessuno ATALANTA: nessuno BENEVENTO: Lucioni, Del Pinto BOLOGNA: nessuno CAGLIARI: Joao Pedro (sospensione per doping) CHIEVO: nessuno CROTONE: nessuno FIORENTINA: nessuno GENOA: nessuno SAMPDORIA: […] L'articolo ...

Serie B - gli Squalificati : fermato Orlandi del Novara : TORINO - Il giudice sportivo di Serie B ha inflitto due giornate di squalifica ad Asencio , Avellino, 'per avere, al 48° del secondo tempo, rivolto, in segno di dissenso, un applauso al Direttore di ...

Giudice : 12 Squalificati in Serie B : ANSA, - ROMA, 13 MAR - Sono 12 i calciatori squalificati dal Giudice sportivo della Lega di Serie B, Emilio Battaglia, in riferimento alle partite della 29/a giornata. Uno solo tra loro ha avuto due ...

Serie A - giudice sportivo : cori dei tifosi contro il Napoli - Inter multata. 5 gli Squalificati : Con il posticipo di domenica sera a San Siro tra Inter e Napoli si è conclusa la 28ª giornata di Serie A. Un turno che ha visto il Napoli fermarsi ancora e la Juventus approfittarne tornando così a ...

Squalificati Serie A - le decisioni del giudice sportivo : Squalificati Serie A – Il giudice sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 13 marzo 2018, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate: Ammenda di € 15.000,00 : alla Soc. INTERNAZIONALE per avere i suoi sostenitori assiepati al 2° anello verde, per la quasi totalità, al 1°, 2° e 10° del primo tempo, intonato cori insultanti ...

Serie B - gli Squalificati : un turno a Vives della Pro Vercelli : TORINO - Il giudice sportivo di Serie B ha squalificato per una giornata cinque giocatori: si tratta di Valzania , Pescara, , Esposito , Cesena, , Jallow , Cesena, , Signorini , Ternana, e Vives , Pro ...

Squalificati Serie B - le decisioni del giudice sportivo : Squalificati Serie B – Il giudice sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 12 marzo 2018, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate: a) CALCIATORI CALCIATORI NON ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ESPOSITO Andrea (Cesena): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta ...

Squalificati e diffidati 28^ giornata Serie A 2017/2018 : Squalificati e diffidati 28^ giornata Serie A 2017/2018 Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Squalificati E diffidati- Ecco l’elenco completo degli Squalificati e diffidati del 28° turno di Serie A. Squalificati INTER: nessuno MILAN: nessuno JUVENTUS: nessuno ROMA: nessuno LAZIO: Marusic (2) NAPOLI: nessuno ATALANTA: nessuno BENEVENTO: Lucioni, Viola ...

Serie A - gli Squalificati/ Fermati Dzeko - Fazio - Alex Sandro - Lichtsteiner e altri due calciatori : Serie A, gli squalficati: il giudice sportivo ferma Edin Dzeko, Federico Fazio, Alex Sandro, Stephan Lichtsteiner e altri due giocatori per la prossima giornata di campionato.(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 17:56:00 GMT)

Squalificati Serie A - le decisioni del giudice sportivo : Squalificati Serie A – Il giudice sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della consueta riunione post giornata di campionato, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate in merito ai calciatori che salteranno i prossimi incontri di campionato. Ecco dunque tutti i dettagli sui calciatori Squalificati per i prossimi turni di Serie A. ...