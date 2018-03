SPY FINANZA Le bombe sui mercati nei giorni della Fed

SPY FINANZA/ Gli Usa si preparano a salvare Wall Street con la Siria : Ci sono segnali piuttosto sospetti che arrivano non tanto dal mondo finanziario, quanto da quello della politica estera degli Stati Uniti.

SPY FINANZA/ Il filo che unisce la morte di Skripal alla Brexit : Sembra ci sia più di una cosa che non torna nella morte per avvelenamento di Sergei Skripal che ha provocato uno scontro tra Regno Unito e Russia.

SPY FINANZA/ I nuovi guai in arrivo da Giappone e Usa : Dal Giappone e dagli Stati Uniti arrivano notizie non certo rassicuranti sull'andamento dell'economia e sulle ricette delle Banche centrali.

SPY FINANZA/ Iran e Ucraina - le micce pericolose di una guerra Putin-Trump : Negli ultimi giorni si stanno succedendo fatti e dichiarazioni che sembrano aumentare le possibilità di uno scontro tra Usa e Russia.

SPY FINANZA/ Gli indizi che portano al Nazareno 2.0 : Difficile pensare che in Italia ci possa essere un Governo che sia affidato a Matteo Salvini o a Luigi Di Maio e che non si vada verso un esecutivo di scopo. MAURO BOTTARELLI(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 06:02:00 GMT)SPY FINANZA/ Il guaio combinato da Fed, Bce e le altre banche centrali, di M. BottarelliSCENARI/ C'è un'Italia che non cresce da 25 anni, perché mandarla al governo?, di M. Delfino

SPY FINANZA/ Il guaio combinato da Fed - Bce e le altre banche centrali : Più che per i dazi degli Stati Uniti di Trump, bisognerebbe essere preoccupati per quello che fanno le principali banche centrali del pianeta.

SPY FINANZA/ Usa - la crisi delle piccole banche che deve preoccupare l'Italia : Negli Stati Uniti c'è una situazione piuttosto grave delle piccole banche, piene di crediti difficilmente esigibili, specie nel settore automotive.

SPY FINANZA/ Gli interessi - Usa e Ue - dietro le 'follie' di Trump : Negli Stati Uniti e in Europa c'è chi è pronto a sfruttare le mosse di Trump, compresa quella sui dazi commerciali, a proprio vantaggio.

SPY FINANZA/ Italia 'cavia' per un nuovo esperimento dell'Ue : Dopo le parole di Draghi e gli avvertimenti della Commissione Ue, vien da pensare che l'Italia possa essere la cavia di un esperimento sul debito.

SPY FINANZA/ La tattica di Trump per riaccendere la 'stamperia' della Fed : La minaccia di dazi e guerra commerciale sventolata da Trump è una mossa strategica per consentire alla Fed di tornare a stampare moneta.

SPY FINANZA/ La tattica di Trump per riaccendere la "stamperia" della Fed : La minaccia di dazi e guerra commerciale sventolata da Trump è una mossa strategica per consentire alla Fed di tornare a stampare moneta, dice MAURO BOTTARELLI(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 06:06:00 GMT)SPY FINANZA/ La strategia dietro i dazi annunciati da Trump, di M. BottarelliBITCOIN/ L'errore che nemmeno le criptovalute possono evitare, di G. Passali

SPY FINANZA/ Il vero valore del voto in Italia - e del referendum Spd in Germania - : L'Italia si appresta ad affrontare le elezioni, nel giorno in cui si terrà anche il referendum della Spd. Voti con forti interessi degli Usa.

SPY FINANZA/ I pericoli in arrivo da Cina e Giappone : Anche se Wall Street ha chiuso in rialzo la scorsa settimana, ci sono segnali preoccupanti che arrivano dall'Asia di cui però nessuno parla.

SPY FINANZA/ L'ultimo assist Ue per un bis di Gentiloni : Sono state molte le reazioni italiane alle parole di Juncker sul voto del 4 marzo. E l'Europa sembra voler dare un altro assist a Paolo Gentiloni.