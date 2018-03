Spunti in acquisto sui titoli del settore lusso : Si muovono tonici i titoli del settore lusso, con Moncler che guida i rialzi mostrando un progresso dello 0,91% a 30,05 euro. Denaro anche su Salvatore Ferragamo che guadagna lo 0,85% mentre Luxottica ...

Spunti in acquisto su Italgas : Teleborsa, - Avanza Italgas , che continua gli acquisti della vigilia mostrando una variazione positiva dell'1,76%. Il titolo già galvanizzato dai conti di bilancio e dalla promozione da parte degli ...

Spunti in acquisto su Saras : Avanza Saras , che guadagna bene, con una variazione dell'1,06%. Il presidente, Gian Marco Moratti si è spento nella notte a 81 anni, dopo una lunga malattia. Moratti guidava come presidente - assieme ...

Forex - ancora Spunti in acquisto sullo yen : Teleborsa, - Continua lo shopping sullo yen, a discapito di dollaro ed euro. Il cable usd/yen viaggia a 106,18 e tocca i minimi da 15 mesi mentre il cross eur/yen vale 133,01. A dare linfa alla valuta ...

Spunti in acquisto sui bancari. Banco BPM in pole : Teleborsa, - Tornano gli acquisti sui titoli bancari di Piazza Affari con l'indice di riferimento FTSE IT Banks che guadagna l'1,07% in linea con la buona performance mostrata dall'intero settore a ...

Spunti in acquisto su Poste Italiane : Si muove in avanti Poste Italiane , con un +0,3%, dopo aver annunciato, la vigilia, la propria intenzione di aderire all'aumento di capitale da 300 milioni di Anima Holding , di cui Poste detiene una ...

Spunti in acquisto su De' Longhi grazie ai conti : Teleborsa, - Si muove bene il titolo De'Longhi , con un modesto profit a +0,34%. Driver principale del rialzo sono i conti del 2017 annunciati la vigilia dalla big degli elettrodomestici. Nell'anno De'...

Spunti in acquisto su Retelit - in pole nel FTSE Star : Brilla Retelit , che passa di mano con un aumento del 9,99%. Driver principale del rialzo, sono le indiscrezioni stampa circolate nelle ultime ore, che scommettono su un possibile riassetto di uno dei ...

Spunti in acquisto su Ciena dopo l'upgrade di Goldman Sachs : (Teleborsa) - Effervescente Ciena , che scambia con una performance decisamente positiva del 2,69%. Driver principale del rialzo è la promozione decisa dagli analisti di Goldman Sachs che hanno ...

Spunti in acquisto su Zucchi - Dea Capital scende in campo : (Teleborsa) - Prepotente rialzo per Zucchi , che mostra una salita bruciante del 6,59% sui valori precedenti. A giustificare il balzo a due cifre, è la notizia di ieri che continua a circolare nelle ...