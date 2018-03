Sporchi | cattivi | decisivi | i social media | gli intellettuali e il mondo nuovo

huffingtonpost

: @ErasmoPartenope Queste cose neanche quelli 'sporchi e cattivi' della destra si son permessi di dirle. Il peggio, i… - iomedesimame : @ErasmoPartenope Queste cose neanche quelli 'sporchi e cattivi' della destra si son permessi di dirle. Il peggio, i… - giuseppelovo2 : Il Papa verrà nel rione più malfamato di Bari... San Pio pieno di beceri ignoranti analfabeti che sono l'humus con… - adoltranza : @fattoquotidiano Caro fatto quotidiano...noneee! Non se ne parla nemmeno, quelli del Pd brutti, sporchi e cattivi n… -

(Di martedì 20 marzo 2018) Ilva veloce e la comunicazione guida il cambiamento. Stranamente però, la classe dirigente, o buona parte di essa, lo nega. Forse perché non lo capisce, o forse meglio, perché non gli piace. E siccome non gli piace, lo cancella.Anche di fronte al fatto, intuito da molti, accettato da pochi, che siano state le prime elezioni politiche vinte su internet, tendono a negarne l'influenza. Intendiamoci. Qui non si sostiene che iabbiano determinato gli esiti del voto, ci mancherebbe. Si dice una cosa diversa e in due punti:1. Ihanno un potere d'influenza specifico, che non determina le maggioranze, ma sposta un numero consistente di voti,2. Isono espressione e strumento di una rivoluzione generale, dove unsi è affermato e dove, a essere brutali e schematici, la "verità" non viene più dall'alto, ma ...